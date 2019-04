El centro juvenil Box acoge este fin de semana el Salón Manga Chiclana

La nueva edición del Salón Manga Chiclana se celebrará este fin de semana, del 5 al 7 de abril, en las instalaciones del Centro de Iniciativas Juveniles Box. Una iniciativa que volverá a poner a disposición de los usuarios diferentes stands, videojuegos, talleres, exhibiciones, concursos y juegos, entre otros, y que volverá a ser el epicentro del manga en la provincia, siendo su entrada y acceso totalmente gratuitos.Se trata de una actividad cultural y de ocio, en la que los asistentes podrán conocer mucho mejor aspectos muy importantes de la cultura japonesa, que tiene un impresionante número de seguidores de todas las edades y en todo el mundo.

"El Salón Manga de Chiclana tiene una característica muy importante y es que, además de los stands, ilustradores, cosplayers, artesanos, decorados chulísimos y concursos nos centramos en especial en tener una programación de actividades sin pausa durante los tres días de duración, lo que quiere decir que puedes asistir a primera hora de la mañana y no aburrirte hasta que te vayas a última hora de la tarde", ha reseñado el delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz.

"Hay que recordar que se trata de una iniciativa que cumple su tercera edición y que en estos tres año ha crecido y se ha convertido en el referente manga de la provincia, acogiendo durante las tres jornadas a muchos jóvenes de la ciudad y a otros procedentes de municipios vecinos", ha explicado el edil, que ha incidido en el hecho de que "el pasado año la asistencia fue de 4.000 jóvenes y este año volvemos a ampliar espacios en la zona exterior del Centro Box para que los eventos puedan contar con un mayor espacio para su desarrollo y también ampliamos actividades, dando así un paso más en el crecimiento de este Salón Manga Chiclana".

En lo que al programa respecta, mañana viernes a las cinco de la tarde dará comienzo este nuevo evento con actividades diversas como son una exposición, la zona cosplayer, la zona de stands, el look art studio de maquillaje, el rol mesa, la ludoteca de juegos de mesa, videojuegos, realidad virtual PS4, sort combat libre, dance revolution DDR, guerra nerf, archery tag, taller de dibujo y taller de pokeballs. Todas estas iniciativas se desarrollarán también en las jornadas de sábado y domingo, acabando el viernes con actividades como 'Esta frikada me suena', el torneo Mario Tennis, el impromaniac manga y la charla abierta 'Cosas de Otaku' y 'Pokerator'.

Además, la jornada del sábado arrancará a las once de la mañana y en ella también será el turno de la postura otaku, del taller de varitas, del torneo smash bros ultimate, del monólogo 'Cosas de Otaku', del taller de taiko, etc. Las actividades de este Salón Manga en Chiclana darán comienzo a las once de la mañana y se desarrollarán hasta las seis de la tarde, tanto el sábado como el domingo.