El PSOE tilda de "insulto" la inversión de la Junta en los centros de salud de Chiclana

El PSOE-Chiclana ha mostrado su perplejidad ante las afirmaciones vertidas por la Junta de Andalucía, a través de la delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, sobre el "supuesto incremento" de recursos sanitarios en la atención primaria de Chiclana en este último año. “Darse una vuelta por los centros de salud y comprobar las colas a diario de personas esperando para una cita refleja perfectamente la nula implicación del Gobierno de Moreno Bonilla con la sanidad pública. Una estampa que no solo sufrimos en Chiclana, sino en todos los centros de salud de Andalucía”, ha expresado la secretaria general de la Agrupación Local Socialista, Cándida Verdier.

En este sentido, la responsable socialista pregunta “dónde están las inversiones y qué reflejo han tenido en la atención primaria y en las citas especializadas entre la población”. “Llevamos casi dos años de pandemia y, lejos de tomar medidas contundentes para evitar el colapso a la llegada de una nueva ola, observamos cómo desde la Junta de Andalucía no solo no se refuerza el personal sanitario, tan mermado en este tiempo, sino que vemos cómo Andalucía se sitúa a la cola en inversión en materia sanitaria, con un déficit de personal de 15.000 profesionales, de los que unos 3.000 son de atención primaria”, critica Verdier, quien recuerda que “todo ello con un Gobierno andaluz con 2.000 millones de superávit y que no solo no apuesta por la sanidad, sino que tampoco lo hace por la educación, provocando que hayamos tenido una vuelta al colegio en este segundo trimestre sin docentes de refuerzo ante las numerosas bajas laborales”.

“Hablar de una inversión de 250.000 euros en materia sanitaria con la que está cayendo con motivo de la pandemia y, sobre todo, con las necesidades de la población es poco menos que un insulto a la inteligencia de las personas”, ha expresado la secretaria general del PSOE-Chiclana, quien indica que “se trata de la misma inversión que este Ayuntamiento destinó para las mejoras que se llevaron a cabo en el centro de salud El Lugar, que precisamente deberían haber hecho desde la Junta de Andalucía”. “Además, hablamos de una ciudad que crece en más de 10.000 habitantes en la última década y con una población atendida que alcanza las 140.000 personas y las 230.000 en los meses de verano, por lo que la inversión anunciada por la Junta es ridícula para las necesidades de la ciudadanía”, incide.

De esta forma, Cándida Verdier insiste en que, “después del esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Chiclana para la finalización del centro de salud de Los Gallos, que alivió en parte la saturada atención primaria de la ciudad, lo mínimo que debería hacer el Gobierno de Moreno Bonilla es comenzar los trámites para el cuarto centro de salud en La Cucarela”. “Un equipamiento muy demandando por los colectivos vecinales de la zona de La Banda, que día a día tienen que soportar el déficit de profesionales en el saturado centro de Padre Salado”, manifiesta la responsable socialista, quien añade que “la puesta en marcha de este proyecto tiene que llevar consigo también la contratación de más personal sanitario, porque de nada sirve construir un nuevo centro de salud y no ampliar la plantilla de profesionales en la ciudad”.

“Los tres millones de euros que la Junta de Andalucía debe al Ayuntamiento de Chiclana por la compra-venta del centro de salud de Los Gallos son muy importantes, porque ya nos hemos comprometidos desde el Gobierno municipal a destinarlos a las obras de La Cucarela, cuya parcela municipal también se encuentra a disposición del Gobierno de Moreno Bonilla para dicho equipamiento”, recalca la secretaria general del PSOE-Chiclana, quien solicita al presidente de la Junta de Andalucía que “se dé una vuelta por los centros de salud de El Lugar y Padre Salado y compruebe si la ridícula inversión anunciada por su delegada territorial ha dado respuesta a las necesidades de la población de Chiclana”.