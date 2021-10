La reurbanización de la Alameda y el yacimiento fenicio cambiarán el centro de Chiclana

El centro histórico de la ciudad experimentará a lo largo del próximo año importantes cambios, tanto desde el punto de vista estético de algunas de sus zonas más relevantes, como son la Alameda del Río y el Cerro del Castillo, como en lo relativo a la funcionalidad y accesibilidad de éstos y otros espacios de especial interés.

Así se contempla en algunos de los principales proyectos municipales para los próximos meses, como son el de la reurbanización de la Alameda del Río y el de la puesta en valor del yacimiento fenicio del Cerro del Castillo, a través de la construcción de un centro de interpretación y visitantes en dicha zona y un nuevo acceso a la misma desde la Avenida Reyes Católicos, a los que se podrían unir otras actuaciones aún pendientes de su financiación, como la transformación también del tramo de la calle Arroyuelo que aún conserva el diseño antiguo y su conversión en una plataforma única semipeatonal como se presenta ya gran parte de ese entorno.

De esta forma, el propio alcalde de la ciudad, José María Román, explicaba a este medio la importancia de estas actuaciones y su repercusión en el futuro más inmediato de parte del casco histórico de la localidad, manifestando en este sentido que "el objetivo es poder contar en el plazo de dos o tres años con un centro urbano más potente, que complemente la oferta local de sol y playa por la que ya se diferencia Chiclana como uno de los destinos turísticos preferenciales".

Reurbanización de la Alameda del Río

El proyecto de reurbanización y semipeatonalización de la Alameda del Río se encuentra actualmente en la última fase de redacción del proyecto de ejecución por parte de la Oficina de Proyectos del Ayuntamiento, una actuación que cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros con cargo a los fondos Edusi. Está previsto que dicha iniciativa comience a ejecutarse en el primer semestre del próximo año y que pueda estar concluida en el año 2023.

"La Alameda es un espacio que se ha convertido en residual y que ha perdido prácticamente toda la vida si se compara con la que tenía cuando Chiclana giraba básicamente en torno a ella", explica el regidor, al tiempo que incide en el desplazamiento del centro de la ciudad hacia otras zonas como la Plaza de las Bodegas y el Mercado de Abastos y las calles La Vega y La Plaza como gran motor de la economía local.

"Teníamos un gran interés por revitalizar esta zona, y crear espacios importantes para juegos infantiles, entre otras actividades", explica José María Román añadiendo que "con este objetivo planteamos una Alameda social, dividida simbólicamente en varias partes para los diferentes tramos de edad de sus usuarios". Un tramo en torno al templete, que se conservaría, y que estaría dedicado a los más mayores, con aparatos de gimnasia y otros elementos, una Alameda en su tramo central pensada para los más pequeños y las familias, repleta de juegos infantiles, con mucha más vida de la que tiene actualmente, y un último sector, en el entorno de la Plaza Sobre el Río y el anfiteatro, cosida en su diseño con la Plaza de España y pensada como un espacio más juvenil y festivo para eventos como el Carnaval, espectáculos musicales, etc.

Con esta finalidad, la reordenación de dicho espacio implicaría la supresión de las divisiones existentes, como el acerado y la calzada, así como los setos y barandillas que separan diferentes espacios, de forma que quede una plataforma única, además de dar continuidad natural a la confluencia de las calles La Vega y La Plaza con la propia Alameda, e incluso con la calle Iro.

"Estamos convencidos de que esa Alameda de niños, mayores y jóvenes va a ser un espacio ambientado mañana, tarde y noche, incorporándose además mayor arbolado para que disponga de espacios de sombras y sol", incide el alcalde, al tiempo que explica que "se trata de un diseño que pretende hacer útil y muy atractivo este enclave, con un cambio incluso en la topografía de la zona para hacer más visible el río y con mayor conexión con el entorno".

Asimismo, esta iniciativa estará vinculada con otras actuaciones que se llevarán a cabo en el centro relativas al embellecimiento del entorno con mobiliario urbano y exorno floral.

Puesta en valor del yacimiento fenicio

Junto a la construcción del centro de interpretación del yacimiento fenicio del Cerro del Castillo, a la espalda de la Iglesia Mayor, un proyecto que ya se encuentra en ejecución y que cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros con cargo a los fondos ITI, se contempla también una actuación financiada con fondos Edusi dirigida a la creación de una torre mirador que conecta a través de un elevador la zona del solar de la antigua cantera en la Avenida Reyes Católicos con la cota superior de la calle Ánimas, en el propio cerro, donde irá el centro de interpretación. Ambas actuaciones cuentan con un presupuesto conjunto de 2,8 millones de euros.

Se trata también de proyectos, como el de la Alameda, que deben estar en ejecución a lo largo del próximo año, ya que su fecha de finalización también se establece por parte de los fondos con los que se sufragan en el 2023.

"Todo esto estará vinculado también a otras iniciativas conexas como las rutas fenicias, las rutas napoleónicas, la ruta romántica, el nuevo equipamiento de la colección Marín, otro museo de nueva creación... de forma que a la vuelta de dos o tres años podamos ofrecer un centro urbano mucho más potente en lo que se refiere al patrimonio histórico como oferta complementaria", incide Román.

Otras actuaciones vinculadas

Como ya se anunciara el pasado mes de septiembre por parte del alcalde en el Pleno del Estado de la Ciudad, tras muchas gestiones y trámites, se ha conseguido un informe favorable por parte de Costas que desbloquea la situación en la que se encontraba la Ronda Oeste, una carretera que circunvalaría Chiclana por la zona trasera del polígono Urbisur y La Soledad, para desembocar en la carretera de La Barrosa. De esta forma, tras esta novedad en la situación del proyecto, de cara a su inclusión en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana el informe para la construcción de este vial ya es favorable.

Se trata pues de una decisión que se adoptó en un informe del 2 de junio y por el que se levanta la suspensión que pesaba sobre esta actuación. Tras este cambio en el estatus de la iniciativa, desde el Consistorio se han puesto en contacto con la Delegación del Gobierno Andaluz en Cádiz para abordar este asunto, así como el de la carretera de Los Barrancos, "dos actuaciones que estaban vinculadas al proyecto del tranvía y sobre las que existe un compromiso de la Junta para su ejecución, y que ahora se antojan más importantes aún como vías de conexión de diversas zonas de la localidad que supongan alternativas al paso por el centro de la ciudad para descongestionar el tráfico", explica José María Román a este respecto.

"No estamos planteando que comiencen las obras de la Ronda Oeste, pero sí pensamos que es importante que nos sentemos a hablar ambas administraciones, Ayuntamiento y Junta, en una reunión para planificar y marcar el camino, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta", incide el regidor chiclanero en esta línea. "Para la ciudad que estamos construyendo, con un crecimiento poblacional de gran importancia, hay algunos hitos que hoy por hoy son imprescindibles, como la Ronda Oeste o la carretera de Los Barrancos, que une cinco polígonos industriales de la localidad, y que suponen vectores de comunicación cruciales para no tener que atravesar el centro urbano y poder sacar el tráfico del casco histórico, como están haciendo todas las ciudades", concluye el alcalde.