El gobierno local exige a la Junta la inversión para barriadas desfavorecidas

El PSOE-Chiclana muestra su indignación por la “falta de voluntad política” del Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, “que sigue dando la espalda a Chiclana, sin importarle el perjuicio que pueda ocasionar entre la ciudadanía, sobre todo, entre las familias que peor lo están pasando”. En este sentido, los socialistas ponen como ejemplo el plan local de intervención en zonas desfavorecidas con cargo a la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas Desfavorecidas (ERACIS), que cuenta con una partida de 1.526.508,44 euros, a través del cual se pondrían en marcha actuaciones en materia de empleo, social y educacional en un amplio espacio entre la Plaza Mayor y Fuente Amarga y que incluiría la contratación de educadores y trabajadores sociales.

"Se trata de un proyecto, que puso en marcha el anterior Gobierno de Susana Díaz en la Junta de Andalucía allá por julio de 2018, momento en el que se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a entidades sociales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas”, recuerdan los socialistas, quienes lamentan que, “con el cambio de Gobierno en Andalucía y la llegada del PP de Moreno Bonilla, se ha quedado paralizado”. “Es más, incluso tras aprobarse provisionalmente esta subvención al Ayuntamiento de Chiclana en noviembre de 2018, curiosamente con el Gobierno del PP llegaron los problemas y se llegó a denegar dicha subvención posteriormente”, critican los socialistas, quienes añaden que, “se tuvo que poner un recurso de reposición contra dicha resolución, que finalmente fue aceptado”.

No obstante, desde la Agrupación Local Socialista insisten en que, “desde que se estimara dicho recurso, en mayo de 2019, y pese a que en continuas ocasiones se le ha requerido a la Junta de Andalucía para poner en marcha este importante proyecto social en barriadas vulnerables de Chiclana, han pasado ya más de dos años sin que desde el Gobierno andaluz se dé respuesta a esta cuestión por no tener crédito disponible para su puesta en marcha”. “Pese a que desde el Ayuntamiento de Chiclana se han llevado a cabo todos los pasos necesarios para la puesta en marcha de este proyecto, incluida la constitución de bolsas de empleo de psicólogos, educadores sociales y trabajadores sociales, la Junta de Andalucía que preside Moreno Bonilla sigue mirando para otro lado y no termina de destinar los 1,5 millones de euros previstos para la contratación de este personal”, inciden.

"Hablamos de un proyecto muy importante en materia social, puesto que se trabaja directamente con las familias con menos recursos económicos de Chiclana. Todo ello de la mano de trabajadores y educadores sociales, así como de psicólogos”, expresan desde el PSOE-Chiclana, añadiendo que “esperemos que más pronto que tarde la Junta de Andalucía dé respuesta y se pueda poner en marcha este proyecto, en el que se trabajará de la mano de entidades sociales como, por ejemplo, Cruz Roja Española”. “Si ya antes de la crisis económica propiciada por la pandemia de la COVID-19 era importante poner en marcha esta iniciativa, ahora lo es aún más, por lo que apremiamos a la Junta a que se ponga las pilas y actúe rápidamente, para tener lo antes posible al personal necesario para ello”, insisten.