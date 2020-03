"No entendería un Pregón fuera de las fechas de la Cuaresma"

El pregonero de la Semana Santa de Chiclana 2020, el concejal de Servicios Sociales y cofrade local Francisco José Salado, que hoy domingo debía estar a partir de las doce del mediodía sobre las tabas del Teatro Moderno para ofrecer su disertación, mira con tristeza los días previos a lo que debía ser una de las jornadas grandes de su vida como cofrade, pero al mismo tiempo relativiza la situación al asegurar que "esto es un mal menor si tenemos en cuenta lo que están pasando muchas personas por culpa de la actual alerta sanitaria".

Con dos terceras partes del pregón ya finalizadas cuando se desató el 'terremoto' provocado por el coronavirus, y en un día en el que el pregonero estará en su casa preparando el trabajo de la próxima semana en la Delegación municipal que encabeza en lugar de dirigirse a los cofrades de la ciudad desde un atril en el Moderno, Salado explica que "prefería terminar de redactar mi pregón en las fechas más próximas a la Semana Santa, que es cuando la inspiración es mayor debido a la cercanía de los días grandes para los cofrades, pero en el momento en el que sucedió todo esto decidí parar y posponer lo que me quedaba para mejores momentos".

Si bien hasta el último momento no quiso hacerse a la idea de que el pregón, como la propia Semana Santa, iba a suspenderse, el pregonero reconoce que desde un principio vio muy difícil que este acto se mantuviera, dadas las extremas circunstancias que se estaban viviendo, unos momentos en los que se mantuvo en continua comunicación con el presidente del Consejo de Hermandades de Chiclana, Antonio González, "con el que he estado de acuerdo prácticamente en todo lo que se ha ido decidiendo", comenta.

Aunque apesadumbrado por las circunstancias, Francis Salado prefiere pensar ya en el pregón del próximo año, para el que ha sido ya designado, "una exaltación que podré preparar durante todo un año y que, sin duda alguna, tendrá un componente emotivo muy marcado por las actuales circunstancias que se están viviendo, tanto a nivel general, como en lo que al mundo cofrade se refiere", explica.

Por último, el pregonero deja clara su postura totalmente contraria respecto a la posibilidad que se apunta de que la Semana Santa se pueda celebrar en otro momento del año. "Desde mi punto de vista, la Semana Santa es una festividad religiosa que viene vinculada a un tiempo litúrgico, por lo que no tendría sentido querer llevarla a otro momento del año, ya que estaríamos celebrando algo totalmente diferente. Por ello, no entendería que se realizara un pregón en otras fechas que no sean las que le corresponden".