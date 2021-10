“PSOE y Podemos abandonan y engañan a Chiclana en los PGE”

La senadora Teresa Ruiz Sillero, junto al diputado nacional Pepe Ortiz y la portavoz municipal Ascensión Hita han valorado en la mañana de este lunes la incidencia de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en Chiclana, “que son nefastos porque nos quitan inversiones, engañan y suben impuestos”, aseguran.

En este sentido, desde el PP se denuncia que no aparezcan inversiones para la ciudad y señalan, entre otras, las obras del Cuartel de la Guardia Civil que no cuenta con ninguna partida prevista. Además, cuestionan las inversiones de nuevo anunciadas para el inicio de las obras del Nudo de Tres Caminos. “Nos engañaron este año con 5,5 millones de euros que no se han gastado y ahora nos vuelven a engañar pero con más cantidad. No vamos a consentirlo porque si han mentido una vez, quién nos dice que no lo van a seguir haciendo dada la trayectoria de Pedro Sánchez de mentir y engañar”, ha manifestado Ruiz Sillero, quien también considera “una tomadura de pelo que se fie el 2025 para la finalización de esta obra”.

Igualmente, la senadora popular ha rechazado “el hachazo fiscal” que dan los PGE a los chiclaneros. “Ya conocemos a la ministra Montero, que como consejera de Hacienda en Andalucía se dedicó a subirnos todos los impuestos y ahora en los PGE 22 vuelve a hacerlo con un catastrazo que afectará a tributos fundamentales como el de transmisiones patrimoniales, sucesiones y también al de patrimonio y tendrá una repercusión negativa en la solicitud de ayudas sociales y becas de estudio. Además habrá subida de cotizaciones para autónomos de 96 a 125 euros al año y hablar de autónomos es hablar de Chiclana“.

Ruiz Sillero ha añadido que “si los presupuestos del PSOE son los de la subida de impuestos, los próximos presupuestos generales que se hagan van a ser los del PP y Pablo Casado, y se va a producir una bajada de impuestos igual que se está haciendo en Andalucía con Juanma Moreno”.

Pepe Ortiz, por su parte, ha lamentado que el “PSOE se vanaglorie de estos presupuestos” y pregunta de qué “sirve presumir de ser cercano a Pedro Sánchez si Chiclana ha salido claramente perjudicada en los PGE”. El diputado popular pone de manifiesto que a Cádiz y Chiclana siempre le ha ido mal con el PSOE poniendo de evidencia que “en estos tres años y medio no se ha inaugurado ni puesto ninguna primera piedra de ningún proyecto en la provincia. El PSOE no ha hecho nada”

Ante ello, asegura que desde el PP se va a trabajar en enmiendas para que los PGE tengan en cuenta la ciudad y pide a los chiclaneros “que no se queden callados ante el maltrato del PSOE”.

La portavoz popular, Ascensión Hita, ha asegurado por último que “en los presupuestos no aparece Chiclana porque nuestro alcalde no tiene ningún peso en el PSOE y al final no se tienen en cuenta los intereses de nuestra ciudad”. “El PSOE está caracterizado por sus falsas promesas, es muy grave que estemos acostumbrados a que no se haga nada de lo que prometen. Pero la realidad es que la única grúa que hay en Chiclana es haciendo viviendas de la Junta de Andalucía. A diferencia del PSOE, que no actúa en Chiclana, el gobierno de Juanma Moreno lleva invertidos más de 37 millones de euros en la ciudad”.