La Policía Local de Chiclana se encargará del seguimiento y el control de los casos de coronavirus

La alcalde, José María Román, ha comparecido ante los medios para valorar la situación en Chiclana en relación a los casos de COVID-19 que se están dando en las últimas semanas. Así pues, ha querido explicar la situación, “porque, lamentablemente, estamos viendo cómo algunos grupos se dedican de manera continuada a crear un espacio de alarmismo. La situación es muy seria y no se debería jugar con estas cosas, porque no se pueden generar estas alarmas en cuestiones tan serias como la salud, la seguridad, el empleo o la economía”.

En este sentido, el alcalde ha recordado que, a fecha 1 de junio, los casos en Chiclana eran 62, con 26 personas curadas y debiendo lamentar 11 fallecimientos. “A fecha de ayer, 20 de agosto, los casos en la ciudad son 111, 49 casos más; los curados son 54, 28 curados más, es decir, se ha duplicado la cantidad de curados, sin llegar a duplicarse el número de casos, siendo la cifra de personas fallecidas 11”, ha señalado José María Román, destacando que “en este periodo, Chiclana a más que duplicado población, por lo que en porcentaje y en tasas estamos en le mismo número y, obviamente, se detecta un crecimiento en las últimas fechas que hace que deba hacerse esa llamada de atención para no bajar la guardia”.

“A raíz de que algunas personas se han dedicado a calentar el ambiente, he hablado directamente con la delegada provincial de Salud, Isabel Paredes, trasladando nuestra preocupación por una deriva que no tenía sentido, porque es un tema demasiado serio para que nadie pueda utilizarlo. Las instituciones tenemos una responsabilidad en cuanto a la mejor dirección y dar la información veraz y real”, ha reseñando, explicando que “le he trasladado a la delegada el interés de colaborar, a través de equipo de rastreadores o con la propia Policía Local. La propuesta ha sido aceptada y ahora mismo estamos trabajando en ello, para que la Policía se encargue del seguimiento y el control de los casos que se han detectado en Chiclana. Será un trabajo de colaboración entre la Delegación de Salud y la Policía Local, por lo que hay que dar un mensaje de tranquilidad y de sosiego y no el contrario”.

En este sentido, también ha incidido en que “la empresa responsable de la limpieza y recogida de basura tiene las indicaciones, desde siempre, de seguir limpiando los lugares más utilizados o de mayor riesgo de la ciudad, siendo trabajos que no han dejado de realizarse. Por ello, no debe venir nadie a calentar el ambiente, intentando trasladar que se hagan cosas que en el día a día se están haciendo. Estamos intentando normalizar la vida y por eso quiero hacer una llamada de atención para que todo el mundo intente normalizar su vida, porque bastante complicada es ya la situación como para que, además, se le eche leña al fuego”.

“Estamos realizando un esfuerzo de convivencia, de normalidad, de colaboración entre las administraciones y de trabajo riguroso en todos los aspectos que corresponden. Por ello, es muy importante el contacto con al delegada provincial de Salud, de cara a una acción prudente y lógica entre las administraciones y en la que no corresponde que asistamos a comentarios estériles a través de los medios de comunicación para generar situaciones de tensión. Desde la responsabilidad, este gobierno municipal está intentando evitar ese tipo de situaciones, en una acción rigurosa y prudente, que nos lleva a seguir desempeñando acciones cada día”, ha incidido el alcalde de Chiclana.

Con respecto al inicio del próximo curso escolar, José María Román ha señalado que “estamos preocupados como gobierno, al igual que lo están las AMPAS, el profesorado y los padres. Nosotros nos ponemos a disposición para colaborar en lo que sea necesario, pero entendemos que lo que se necesita en estos momentos es diálogo. Son momentos de hablar y de que se traslade información entre unos y otros y creemos que, desde la Delegación Provincial, deberán hablar y pasar información a los centros escolares y las AMPAS para que todo el mundo se sienta más o menos seguro y más o menos cómodo en todo lo que tiene que ocurrir”.

Además, el regidor ha dejado claro que “no seremos nosotros los que vayamos a intentar generar una situación mucho más compleja de lo que ya es, porque hay muchos padres con miedos sobre lo que vaya a ocurrir en los centros escolares, al igual que sucede con el profesorado. Por tanto, hay que intentar que las cosas puedan discurrir con la mayor normalidad posible y por eso nosotros no vamos a jugar en ningún espacio en el que se vaya a crear la polémica y pido que todo el mundo haga ese esfuerzo de consenso y entendimiento, porque estamos al inicio del curso y este tema es muy complejo”.