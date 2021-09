Podemos pide al gobierno local que explique las cifras del impacto del turismo en Chiclana

Jorge Guerrero, portavoz de Podemos Chiclana, ha salido al paso de la valoración realizada por el equipo de gobierno municipal en relación con el impacto económico del turismo en la ciudad, en los meses de julio y agosto, cifrando dicho impacto en 697 millones de euros. En este sentido, Guerrero se pregunta "de dónde salen los cálculos. Nos gustaría tener un resumen de las cuentas pormenorizadas para saber exactamente de dónde se saca esta cifra, y, sobre todo, nos gustaría saber qué parte de ese dinero va a parar a las arcas públicas y qué repercusión tendrá en la vida de la ciudadanía”.

El portavoz de Podemos incide en este sentido en que “venimos denunciando de manera reiterada la necesidad de dotar de servicios básicos a zonas a las que este Ayuntamiento presta menos atención, como es el caso, por ejemplo, de La Banda. Hace pocos días emitimos una nota de prensa sobre el lamentable estado del parque de Huerta del Rosario, y estas denuncias vienen siendo una constante desde el inicio de la legislatura”.

Asimismo, asegura que “nos congratula ver como el turismo tiene un desarrollo en positivo en Chiclana, y sabemos que hay gente que lo ha pasado muy mal que por fin respira tranquila, pero esto no quita para que necesitemos fiscalizar estas cifras, ya que nuestra labor es conocer qué se está haciendo en la ciudad que repercuta en una mejora en las condiciones de vida de los chiclaneros. Nos gustaría saber cuánto de este dinero va a parar a lo público y de qué manera se emplea. Queremos saber si gracias a esto hemosdisminuido la deuda, si nos sirve para aumentar los servicios básicos, como por ejemplo los servicios sociales, si gracias a ello habrá posibilidad de bajar el alquiler a la gente de Chiclana, si se aumentará el parque de viviendas de alquiler social… Es decir, si de alguna manera este beneficio podrá disfrutarlo la ciudadanía de Chiclana viendo mejorado su nivel de vida".

"Esperamos que ese dinero se emplee en necesidades apremiantes -continúan resaltando desde Podemos- como un espacio para las personas sin hogar, que por cuestiones climatológicas hay meses en los que sería imprescindible; como la creación de planes de empleo locales, acompañados de una mesa por el empleo, en la que tengan representación partidos locales y diferentes asociaciones, que venimos pidiendo reiteradamente; como la remunicipalización de empresas externalizadas, por ejemplo las cuatro empresas que se ocupan de los servicios de limpieza, y así asegurarnos de que las condiciones de trabajo sean más dignas, ya que dejan mucho que desear según las distintas plantillas”.

Según Guerrero, “llevamos años preguntando al Ayuntamiento cuál es el impacto del Concert Music, un evento que, tal y como señala el equipo de gobierno, es muy beneficioso para Chiclana, y no nos han sabido decir cuál es la repercusión económica directa para la localidad, o nos dicen que no lo saben. Si no se puede calcular, cómo saben que es un éxito para la ciudad y no solo un éxito para los promotores de losconciertos".

"Queremos sacar a relucir el caso del Hotel Fuentemar, que se va a poner en manos privadas, porque según el Consistorio no es rentable, y en el que se celebran cursos de hostelería, tan prolífica en nuestra ciudad. Con todo esto nuestra duda es que, si tantos recursos tenemos, y un impacto tan positivo, ¿es que este espacio público es el único que no funciona o es que el Ayuntamiento tiene una incapacidad brutal para sacarle rédito económico?, quizás entonces en lugar de venderlo lo que necesitamos son mejores gestores”, lamentan desde la formación morada.

“¿Cómo es posible, si ganamos tanto dinero, que no podamos amortizar la deuda pública, cómo es posible que no se aumente el número de viviendas de alquiler social, que hay gran necesidad en la ciudad?", se preguntan, al tiempo que afirman que "entendemos que esto tiene una lectura oscura, y es que en gran medida contribuye a aumentar la desigualdad en Chiclana: ganamos mucho dinero, del cual gran parte no cae en las arcas públicas, sino que se queda en manos privadas. Esto hace que haya gente que puede gastar más dinero, pero a cambio hay muchas otras personas que siguen con la misma capacidad adquisitiva".

"Además, esos alquileres turísticos acaban generando una escasez de viviendas para la ciudadanía deChiclana, que suele tener sueldos precarios y unos trabajos precarios, y que durante casi todo el año están parados porque viven principalmente del turismo estacional”, critica Guerrero.

El portavoz de Podemos se pregunta: “¿queremos convertir Chiclana en una ciudad de vacaciones? Pues en ese caso necesitamos que la empresa lo cubra todo. Si trabajamos solo seis meses al año necesitamos que los otros seis meses tengamos las espaldas cubiertas. Con los salarios que tenemos hoy en día no nos da, con el paro tampoco. Es decir, para nosotras el dinero que consiga la ciudad tiene que traducirse en mejores condiciones para la gente de Chiclana, si eso no ocurre entendemos que es una estafa. Aquí ganan unos pocos y el resto sigue igual pero con recursos básicos escasos y encarecidos, como es el caso de la vivienda”.

“Si calculamos, como nos han querido hacer ver desde el equipo de gobierno, estos beneficios a la baja, podemos suponer que nos quieren decir que los beneficios son aún mayores, por lo tanto es aún más preocupante: la deuda es la misma, la inversión pública escasa, entonces, ¿qué se está haciendo con el dinero?, ¿ese dinero es nuestro o es de otros?, porque, tal y como se dice, parece que la ciudad haya tenido estos cientos de millones de beneficio, pero es que eso no es cierto. Queremos saber cuánto de este dinero ha ido a las arcas públicas y qué se va a hacer con él”, concluye Guerrero.