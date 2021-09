Podemos Chiclana pide la dimisión del alcalde por la anulación del PGOU

“Llevamos desde el principio de su tramitación, tanto Toniza Ecologistas en Acción de Chiclana como nosotras, avisando al Ayuntamiento de que el PGOU iba a ser tumbado, y concretamente a Toniza se les ha calificado de enemigos del progreso por este hecho", lamentan desde Podemos Chiclana tras la anulación definitiva del Plan General, manifestando en este sentido que "ahora decimos que si nos hubieran escuchado no habría pasado esto”.

En esta línea, su portavoz, Jorge Guerrero, añade que “ya son cuatro los planes generales que han caído, y cada vez que esto pasa nos cuesta unos cuatro millones de euros, y da la casualidad de que siempre sonejecutados por los mismos, Este en concreto fue iniciado por un gobierno del PP y continuado por uno del PSOE”. Según Guerrero “la empresa de Fustegueras, encargada de todos estos PGOU tumbados, y alguno más que ha habido en nuestra provincia, dice que los jueces tienen por costumbre tumbar los PGOU, y nos parece que es inaceptable. Nosotras dudamos de que los jueces prevariquen, como parecen insinuar, si no que cumplen la ley, y mientras tanto Chiclana continúa gastando muchísimo dinero, que es muy necesario en nuestra ciudad, por culpa de la anulación de estos planes".

Para la formación morada, "ahora el PSOE le echará la culpa al PP, y, sobre todo, a la Junta de Andalucía, y seguiremos sin tener solución al dineral gastado y seguiremos sin un PGOU que dé soluciones a nuestra ciudad” declara el portavoz, que añade que “esto es un auténtico desastre para la ciudad, que se va aagudizar en los próximos años, ya que un PGOU no se hace de un día para otro. Cuando se propuso recurrir dijimos que eso solo tenía sentido si se comenzaba un trabajo honesto desde ya, empezar desde cero, pero al final este recurso solo ha valido para lo que pretendía el Ayuntamiento, que era ganar tiempo, y no para hacer un trabajo en pro de los intereses de Chiclana” apostilla el portavoz.

Jorge Guerrero añade que “se intentó elegir un coordinador del PGOU por consenso, pero como no lo hubo se eligió uno de parte. No estamos diciendo que este coordinador no tenga capacidad para hacer el trabajo que se le ha encomendado, pero lo que sí nos parece reprochable, y un comienzo nefasto, es que se haga con una elección unilateral por parte del gobierno municipal. Nosotras pensamos que así no se hace un PGOU por y para Chiclana, sino otra vez un PGOU del gobierno de turno, ya que la información que nos dan a la oposición es nula, y no digamos ya nuestra participación. No se ha contado con nosotras para nada al respecto”.

Para el edil de Podemos, “el tiempo que deberíamos haber ganado con este recurso no se ha aprovechado, y ahora, además del coste del PGOU, vamos a tener que pagar las costas del juicio. Tenemos una deuda pública importante, una deuda que no estamos amortizando porque ahora mismo solo estamos pagando intereses. Tenemos necesidad de inversión en lo social, en VPO, planes de empleo… por decir algunas de las cosas más apremiantes, y pensamos que con todo ese dinero derrochado tendríamos la posibilidad de haber hecho muchas inversiones, y hay víctimas, y son muy directas, como toda esa gente del diseminado que paga impuestos por servicios que no se les está dando”.

Guerrero declara que “tras esta nueva anulación, con su consiguiente alto coste económico, nosotras ahora pensamos en todas esas personas que necesitan servicios básicos y que no se les están dando, en todas esas personas que van a tener que estar viviendo, de nuevo, en una importante inseguridad jurídica, a la que tampoco se le dan soluciones, pensamos en el tema de los acuíferos contaminados y en que tampoco hay mesa por el agua, para darle solución a este tema, que hemos propuesto muchas veces… Seguimos como siempre: tenemos una ciudad partida y abandonada, fuera de lo que es el Novo Sancti Petri”.

Según el portavoz de la formación morada, “lo que pedimos desde Podemos Chiclana es simplemente que el Ayuntamiento dé soluciones a esta ciudad. Nos acusan continuamente de que nuestras soluciones no se pueden implementar porque son ilegales, y nos parece un poco insólito que nos den esa respuesta sin intentarlo, sin negociarlo y sin trabajarlo, cuando al final lo que sí que está demostrado en los tribunaleses que las que no son legales, o por lo menos no son muy regulares, son las suyas”.

“Lo que estamos pidiendo es una mesa de urbanismo para negociar soluciones alternativas a la falta de servicios básicos, que consideramos que es lo más urgente en este momento, y un control real a las construcciones y parcelaciones en zonas irregulares para que no se siga cronificando este problema. Exigimos ya una mesa de urbanismo para un mayor control así como la dimisión del alcalde, puesto que no es la primera vez que esto ocurre, y el costo social y económico, que ya está teniendo que pagar esta ciudad, nos parece totalmente inadmisible. Creemos que alguien debe asumir la responsabilidad política, de lo contrario siempre pagaremos las mismas personas, las que vivimos en Chiclana y pagamos aquí nuestros impuestos. Para seguir trabajando que cuenten con nosotras, pero estamos ya bastante cansadas. Necesitamos que trabajen ya de manera proactiva, honesta y sincera y no solo para hacerse la foto”, concluye Guerrero.