El equipo de gobierno califica de inasumible el plan de empleo de la Junta

El gobierno municipal ha mostrado su incredulidad por las afirmaciones vertidas por el concejal del PP Germán Braza en las que critica que el Ayuntamiento de Chiclana, "al igual que otros consistorios como los de Cádiz, Puerto Real, San Fernando, El Puerto de Santa María, Jerez y Algeciras, se haya visto obligado a descartar la puesta en marcha del Plan de empleo 'Aire' de la Junta de Andalucía, pese a ser conscientes de que es completamente inasumible por la Administración local en los términos planteados por el Gobierno de Moreno Bonilla”. En este sentido, desde el propio equipo de gobierno se recuerda que, “además de recortar a la mitad la partida presupuestaria prevista para Chiclana en comparación a los planes de empleo del anterior Gobierno autonómico, las condiciones planteadas por el Ejecutivo del PP en Andalucía provocan que, en el caso de Chiclana, el Ayuntamiento tuviese que destinar más presupuesto municipal que la Junta para poder poner en marcha dicho plan de empleo”.

“No tiene sentido alguno que, sin negociar con los propios ayuntamientos implicados, la Junta de Andalucía pretenda poner en marcha este Plan Aire invirtiendo 2,3 millones de euros en Chiclana, que además proceden en casi su totalidad de fondos europeos, pero obligando al Ayuntamiento a tener que destinar otros 2,6 millones de euros, es decir, que nosotros tengamos que aportar el 50% del total, la Unión Europea el 45% y la Junta solo el 5%”, explican desde el gobierno municipal. “Por ello, los ayuntamientos de la provincia de Cádiz solicitamos una reunión con la Junta para que se revisara las condiciones de dicho plan y la respuesta fue el silencio”, lamentan.

Así pues, desde el gobierno municipal instan al PP de Chiclana a que “se ponga en contacto con sus compañeros de El Puerto de Santa María y Algeciras, que contradicen su versión, y se informen de por qué también han rechazado acogerse al Plan Aire de la Junta de Andalucía”. “¿Acaso en El Puerto, donde también gobiernan PP y Ciudadanos como en la Junta, sí está justificado que se rechace el plan de empleo presentado a bombo y platillo por Moreno Bonilla y no suceda lo mismo aquí en Chiclana? ¿En El Puerto sí está justificado que no puedan asumir una inversión de más de dos millones y medio y aquí en Chiclana no?”, cuestionan desde el equipo de gobierno, lamentando “la falta de credibilidad y seriedad de los ediles del PP en Chiclana, que no aportan nada positivo y no son capaces de enfrentarse a sus compañeros de la Junta, cuestión que sí sucede en otros municipios como El Puerto o Algeciras”. “Es una pena que, lejos de defender los intereses de la ciudad, se dediquen a hacer demagogia y a defender un plan de empleo inasumible para los ayuntamientos”, inciden.

Por otra parte, desde el gobierno local también se recuerda que "las condiciones impuestas por la Junta de Andalucía en cuanto al Plan Aire van a provocar que el 60% de la población de la provincia de Cádiz no podrá disfrutar de los beneficios de estos planes de empleo porque las condiciones actuales eran inasumibles por los municipios de mayor población". “Pese a que solicitamos un encuentro para analizar dicho Plan, la respuesta de la Junta ha sido mirar para otro lado, por lo que insistimos en que debe rectificar esta convocatoria y abrirse al diálogo para introducir las mejoras solicitadas y ya elevadas a través de un informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). El objetivo es cooperar para impulsar la creación de empleo como prioridad de todos”.

“En las actuales circunstancias y a tenor de los efectos de la crisis de la COVID-19, las administraciones públicas estamos obligadas a tomar medidas extraordinarias que lleguen mucho más lejos, tengan más efectos sobre la creación de empleo y mejoren las que ya existían en anteriores anualidades. Por ello, no es de recibo que precisamente cuando la situación es más crítica, se hayan empeorado las condiciones para poder aplicar estos planes de empleo en cada localidad”, lamentan desde el gobierno municipal, que reclaman al PP local de Ascensión Hita y Germán Braza, “que mire por el interés de Chiclana y deje el juego partidista, que ni siquiera comparten ayuntamientos de su mismo color político en la provincia de Cádiz”.