La hostelería chiclanera mira con recelo la exigencia del pasaporte Covid en el sector

Ante la más que posible aprobación en breve por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de la exigencia del pasaporte Covid para acceder a locales de hostelería y de ocio nocturno durante las presentes navidades, algo que ya se ha aprobado para otro tipo de lugares como hospitales y residencias, el sector de la hostelería en Chiclana mira con recelo hacia una nueva medida que viene, según explican algunos, a complicar un poco más después de muchos meses de problemas y trabas.

En este sentido, el presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería, Vittorio Canu, se muestra incrédulo ante los efectos y la utilidad de esta nueva medida, argumentando a este respecto que "aunque tenemos que reconocer que pedir el pasaporte Covid ofrece más seguridad y tranquilidad a los hosteleros y clientes, dudo mucho que esta medida vaya a tener una repercusión real, ya que no hay controles para que se lleve a cabo con garantías ni la gente está concienciada de ello en un momento en el que cuesta incluso trabajo que se mantengan con mascarillas dentro de los locales".

Asimismo, Canu recuerda que "son ya muchos meses de restricciones y problemas y la gente, tanto empresarios como clientes, está ya muy cansada, y si no hay una verdadera actuación de la administración que obligue al cumplimiento de estas restricciones no se va a llevar a cabo, entre otras cosas porque nosotros no podemos hacer también de policías para garantizar el cumplimiento de las mismas".

Por otra parte, desde la citada asociación también se lamenta que en muchas ocasiones los hosteleros se ven expuestos a las amenazas y las quejas de clientes que se niegan a cumplir con determinadas restricciones por la falta de claridad y la indeterminación de algunas medidas, "algo que lo único que consigue es perjudicar al establecimiento que intenta cumplir con las normas", explica Vitorio Canu.

"En otros países se están adoptando medidas porque en caso de incumplimiento se imponen fuertes multas, pero aquí se nos carga siempre a los mismos con la responsabilidad de hacer cumplir unas normas para las que nadie está concienciado, y menos a estas alturas de la pandemia y cuando en otros muchos sectores no se exige nada", concluye Canu.

De forma similar se manifiestan desde el restaurante La Cobijá, en la zona de la playa, desde donde se argumenta que "una vez que entre en vigor dicha medida, haremos lo que nos traslade la asesoría que nos gestiona estas cuestiones, aunque entendemos que esta nueva medida supondrá más incomodidades para los clientes y los negocios a las horas de llegada a los establecimientos, unas molestias que muchas personas no están dispuestas a soportar porque actualmente no se es consciente de esta necesidad ante la ausencia prácticamente total de restricciones en el día a día".

Por último, en la tasca El 22, en pleno centro de la ciudad, reconocen que en estos momentos el desconocimiento sobre esta posible medida es total, además de coincidir con otros hosteleros en que "la solución no puede ser que tengamos que hacer de policías para exigir una medida muy difícil de cumplir en algunos establecimientos como los bares, en los que los clientes entran y salen a veces para unos minutos y resulta prácticamente imposible llevar un control". Asimismo, insisten en que ya es complicado exigir a muchas personas la mascarilla en un momento en el que las restricciones brillan por su ausencia, mucho más una medida como la que ahora se está planteando.