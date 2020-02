Partidos y colectivos sociales reclaman medidas contra el paro

La Asociación por un IBI Real, la Asociación por un Trabajo Digno y Podemos han mantenido reuniones para poner en común las problemáticas existentes en la localidad relativas al mercado laboral. Las conclusiones son una “gran preocupación en la opacidad y en la falta de eficiencia de la aplicación de los planes de empleo, desde nuestros colectivos creemos que se hace una utilización política y opaca, que además no está sirviendo para mejorar la situación de nuestra ciudad, sino como un parche para que se hagan propaganda política a costa de la miseria de la gente”.

Antonio Delgado, de la Asociación por un Trabajo Digno, apunta que “hay mucha gente en esta ciudad que no accede a los planes de empleo, además tenemos dudas sobre cómo se adjudican las vacantes, somos conscientes de que se están dejando de lado a personas con necesidad por una mala gestión, proponemos que el proceso de selección sea transparente, que se den cuentas y no se haga todo de espaldas a la gente”. De esta manera recalcan la importancia de tener “trabajo digno” pero para ello “es fundamental una serie de medidas que desde fomento no son capaces de desarrollar como los planes de empleo locales, planes de choque orientados a la contratación, trabajar la inclusión laboral de los colectivos especialmente afectados por el desempleo, formaciones en casas de oficios o escuelas taller, impulsar las empresas de economía social y más municipalización de servicios”.

Por otro lado, Juan Verdugo, de la Asociación por un IBI Real, denuncia “la mala situación del empleo y las sucesivas subidas de impuestos de los últimos años, en las que vemos cómo este equipo de gobierno trabaja de espaldas a la ciudadanía, son incapaces de crear empleo, hacen gala de una gran opacidad en la gestión de los planes de empleo y luego suben más y más los impuestos para que paguen los que tienen un poco”. Por otro lado, insisten en la necesidad de revisar los valores catastrales, de ajustar el IBI a la realidad social.

Desde Podemos Chiclana, Jorge Guerrero incide en la responsabilidad del PSOE a la hora de “elegir sus socios”. Así, indica que “con tal de tener mayoría absoluta le ha cedido el trabajo de nuestra ciudad a un incompetente que es incapaz de mejorar la situación de nuestra ciudad, sin planes de empleo locales, sin presupuesto real para fomento, sin iniciativas y, además, haciendo algo que molesta a nuestros empresarios, intentando hacer propias las iniciativas de nuestras empresarias y empresarios sin ayudarles a llevarlas a cabo”. De esta manera critican que “no se haya desarrollado ninguna de las promesas en tema de trabajo”.

Por último, las tres organizaciones insisten en sus reivindicaciones que son exigir al Gobierno municipal “transparencia en las bolsas de empleo y en los planes de empleo de la Junta, impulsar trabajo de calidad y netamente de aquí, ligado a nuestros recursos naturales e históricos, dotar a la ciudad de planes de empleo públicos relacionadas con espacios a desarrollar y a abrir nuevos nichos laborales, permitiendo la expansión y la diversificación del mercado laboral, así como congelar la subida de tasas e impuestos hasta que haya una revisión de los valores catastrales, Mesa y Pacto por el Empleo de manera inmediata, así como cambio de responsable en Fomento que sea capaz de darle la vuelta a la situación y hacer algo diferente”.