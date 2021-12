"La Junta niega las Normas Sustantivas a Chiclana pese a que la legislación lo contempla"

"La Junta se niega a dotar a Chiclana de las Normas Sustantivas que la ciudad necesita de forma provisional para evitar la paralización urbanística y tener que acudir a las normas subsidiarias del 87, con los problemas que ello conlleva, durante la redacción del nuevo PGOU". Con estas palabras se puede resumir el mensaje que tres representantes de los grupos municipales de la Corporación han ofrecido este jueves en el Salón de Plenos en protesta por la postura de la Administración regional, que, según ha asegurado la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, "se ha instalado en el no por el no a las Normas Sustantivas para Chiclana".

González ha comparecido así ante los medios junto a los portavoces de IU y Podemos, Roberto Palmero y Elena Coronil, respectivamente, y en representación también de los grupos municipales de Ciudadanos y Ganemos, así como de las concejalas no adscritas Susana Candón y Esther Gómez, que no han podido asistir por motivos laborales, según han explicado los presentes, para exponer y denunciar la postura contraria del Gobierno de la Junta de Andalucía presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla a la elaboración de unas Normas Sustantivas, que puedan regir el desarrollo urbanístico de Chiclana mientras se aprueba un nuevo Plan General.

“Hoy estamos representados aquí 19 de los 25 concejales de la Corporación, a excepción del PP, que en representación de la mayoría de la población de Chiclana apoyaron en el último Pleno solicitar a la Junta de Andalucía unas Normas Sustantivas, que den cobertura legal al urbanismo de Chiclana, en paralelo a la elaboración del nuevo PGOU”, ha indicado Ana González, quien ha añadido que “esta propuesta también cuenta con el respaldo del tejido económico de la ciudad, tal y como me lo ha corroborado hoy su máximo representante”. “También nos hemos puesto en contacto con los agentes medioambientales de la ciudad, que manifestarán su postura al respecto”, ha comentado la edil, quien ha añadido que “hablamos de un tema en el que tenemos que estar todos los agentes implicados inmersos en ello, tanto representantes políticos, como agentes económicos y asociaciones medioambientales”.

"Hubo una primera reunión con la Junta de Andalucía en el mes de octubre y de la que no dimos cuenta por lealtad institucional, pero ya la Junta se mostraba contraria a las Normas Sustantivas con motivo de la inminente aprobación de la LISTA”, ha comentado la delegada de Urbanismo, quien ha añadido que “ayer miércoles tuvimos otra reunión en la que estuvimos el alcalde y yo, además de técnicos municipales, con la directora general de Urbanismo y la delegada territorial de Ordenación del Territorio, y les trasladamos la resolución de la propuesta que se debatió en el último Pleno sobre unas Normas Sustantivas para Chiclana en paralelo al nuevo PGOU, que ya se encuentra en licitación y pronto se adjudicará”. “Sin embargo, estábamos ante un frontón y era el no por el no”, ha lamentado.

En este sentido, González ha aclarado que, “pese a la excusa de que ya está aprobada la nueva ley de ordenación del territorio de la Junta (LISTA), lo cierto es que, al igual que en la LOUA, en la nueva Ley también están previstas las Normas Sustantivas”. “Así, además del camino prioritario que no es otro que la redacción del PGOU, planteamos iniciar otro camino que es la aprobación de las Normas Sustantivas por lo que pueda pasar”, ha incidido la responsable del área, quien ha añadido que, “aunque nos dijeron que podíamos tener Plan en tres años, nos podemos encontrar en el camino problemas, porque la LISTA está aprobada pero no existen reglamentos, no sabemos qué estándares planea la nueva Ley, sin olvidar que pueda haber un adelanto electoral y ya no se puedan aprobar los reglamentos o que la propia Ley sea recurrida”.

Por otro lado, Ana González ha recordado que, “tras la caída del Plan General, Chiclana vuelve a unas normas de 1987, es decir, a unas normas obsoletas, en las que no hay suelo por desarrollar, se produce un parón en nuestra ciudad y unas normas también obsoletas en lo legislativo”. “Por eso, estamos por el desarrollo de Chiclana y, por tanto, es urgente instar a la Junta de Andalucía, única administración competente y capaz de aprobar, para que se encargue de sacar adelante las Normas Sustantivas”, ha insistido la delegada de Urbanismo, quien ha reiterado que “nosotros hemos comenzado el camino que nos marcan para la aprobación del Plan General, que esperemos esté en tres años, pero ojalá no nos tengamos que acordar del día de ayer dentro de ocho o nueve meses y le tengamos que recordar que también se podía haber iniciado un camino paralelo con las Normas Sustantivas, que nos dan máxima seguridad jurídica mientras no tengamos el Plan”.

"Vamos a aprovechar este periodo en el que nos encontramos para desarrollar los pocos suelos urbanos existentes con las Normas Subsidiarias de 1987 y a desarrollar el Decreto 3/2019 para dar servicios básicos a viviendas del diseminado, pero el tiempo se agota y tenemos que pensar en el futuro de Chiclana”, ha comentado Ana González, quien ha resaltado que “éste es el verdadero pacto por el urbanismo, el segundo que intentamos, pero en las dos ocasiones el PP se ha salido, primero con el coordinador del Plan General y ahora con las Normas Sustantivas”. “Después veremos a la portavoz del PP pedir un pacto por el urbanismo, pues éste es el verdadero pacto y tendrían que estar aquí con nosotros defendiendo los intereses de Chiclana e instando a la Junta de Andalucía a que elaborara unas Normas Sustantivas”.

Por su parte, Roberto Palmero ha agradecido el apoyo del resto de formaciones políticas con representación municipal en esta solicitud de unas Normas Sustantivas para Chiclana, “pese a que cada uno tenemos una postura diferente respecto al urbanismo”, y ha lamentado la actitud del PP de Chiclana y de sus compañeros en la Junta de Andalucía. “Se habla mucho por parte del PP de crear una mesa de trabajo por el urbanismo para solucionar el problema que tenemos delante, cuestión en la que todos estamos de acuerdo, y por eso nos preocupa la actitud irresponsable del Partido Popular a nivel local y regional, que se opone a unas Normas Sustantivas que reclamamos el resto de formaciones y los agentes económicos de la ciudad”, ha expresado.

“El PP no quiere hablar y, además, creemos que está doblegando a una administración a unos intereses electorales puramente localistas. Unos intereses electorales que son tan salvajes como dejarnos sin planeamiento durante los próximos dos o tres años, dándole exactamente igual”, ha criticado el portavoz de IU, quien ha añadido que “en el PP mienten descaradamente, porque dicen que quieren el consenso y, sin embargo, hacen todo lo contrario, paralizando el desarrollo de la ciudad”. “No podemos trabajar cuando desde el PP se oponen a medidas para el crecimiento de Chiclana y desde la Junta de Andalucía actúan de mala fe, solo con el interés de perjudicar a la ciudad”, ha incidido Palmero, quien ha añadido que “nosotros vamos a seguir trabajando, independientemente de la colaboración o no de la Junta de Andalucía, pero queremos que los ciudadanos sepan qué está ocurriendo”.