Vicente Ruidos recibe un reconocimiento municipal en Chiclana acompañado por el Comandante Lara

El despacho de Alcaldía ha acogido en la mañana de este jueves una recepción oficial a Vicente Jiménez, más conocido como ‘Vicente Ruidos’, con motivo de la consecución del premio al Mejor Programa de Radio de Andalucía en 2021, que concede la Asociación de Representantes del Espectáculo de Andalucía (AREA) y que ha recaído en el programa ‘El show del Comandante Lara’ de Canal Sur. Un acto presidido por el alcalde, José María Román, y en el que han estado presentes la teniente de alcalde, Pepa Vela, el director del programa, David Gallardo, y el propio Comandante Lara, Luis Lara. Hay que destacar que ‘El show del Comandante Lara’ es un espacio semanal, que provoca las carcajadas de los oyentes, con una repercusión muy importante en las redes sociales y en el que el humorista chiclanero colabora, participa y confecciona guiones.

Durante el acto, el alcalde ha realizado un recorrido por la trayectoria de Vicente, destacando que “este reconocimiento es merecido por su trayectoria tan larga. Nunca nos ha pedido nada y siempre ha estado en la mejor disposición para actuar en barriadas y hacer pasar a todos un buen rato. Siempre ha sido muy discreto y queríamos tener este detalle con él, por su trabajo. Queremos que todos sigan haciendo ese programa que tantas carcajadas provocan, con ese humor fresco que entre todos hacen, dando siempre la nota y formando un gran espectáculo”.

Por su parte, Vicente Ruidos ha agradecido este reconocimiento, señalando que “yo no soy nadie, pero gracias al Comandante ahí estoy, llevando siempre por bandera a Chiclana”. También ha destacado que “el Comandante Lara es un gran humorista, pero también es una gran persona y entre todos formamos una gran familia. Me han enseñado mucho, como puede ser el saber estar en el escenario y allá donde vaya. Me enseñan a cómo hablar en la radio, me corrigen, me riñen, tengo que rectificar guiones y gracias al Comandante y a David Gallardo estoy aprendiendo muchísimo”.

Además, el Comandante Lara ha destaca que “Vicente es un grande. Tengo el gusto de llevarlo a mi lado por toda España, junto a Jesús Tapia, siendo también una pieza importante en nuestro programa de radio de Canal Sur. Es una auténtica joya, siendo una persona con la capacidad de hacer reír a todo el mundo, tiene una gran capacidad y muchos recursos. Estoy muy orgulloso de que forme parte de mi familia artística y personal, por lo que estoy muy orgulloso de que Chiclana le haya brindado este reconocimiento”. También ha explicado que “cerramos el año con un carrusel de actuaciones por Madrid y Barcelona y estamos flipando con lo que nos está ocurriendo”.

Por último, David Gallardo ha señalado que “en Canal Sur Radio estamos todos muy orgullosos de Vicente y del Comandante Lara. Vicente al principio acompañaba en el programa, pero se ha hecho con un hueco indispensable. Creemos que es un diamante en bruto y una de las grandes sorpresas del programa. El premio que nos han dado es gracias al trabajo de gente como Luis y Vicente, en una época tan complicada como la que estamos pasando por la pandemia, porque todos necesitamos que nos hagan reír en momentos como estos. Además, es un orgullo que el Ayuntamiento le brinde este reconocimiento a Vicente, porque es un gran humorista y tiene un corazón que no lo cabe en el pecho”.