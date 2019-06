F. M. Chiclana“Puede haber un gobierno en minoría del PSOE, pero yo ya dije antes de las elecciones que mi interés era formar un gobierno incorporando a otras fuerzas municipales y estoy en ese interés”, dijo hoy el alcalde y candidato socialista José María Román, en cuanto a las negociaciones que se llevan a cabo para alcanzar un acuerdo de gobierno.

En este sentido, Román añadió que ve “muy probable” que se produzca ese pacto de gobierno con otras agrupaciones y, aunque no lo dijo, todo apunta a una alianza con Ganemos Chiclana e Izquierda Unida. Cabe recordar que el PSOE obtuvo nueve concejales en estas pasadas elecciones municipales y que necesitaría de otros cuatro concejales para obtener la mayoría. Así, Ganemos logró dos ediles al igual que IU, por lo que son desde un principio las dos formaciones que cuentan con más posibilidades para llegar a un acuerdo municipal de cara al próximo periodo corporativo.

“Lo primero que hay que decir con claridad es que no hay otra alternativa. Las cosas raras que en épocas pasadas se dieron en Chiclana afortunadamente eso no va a volver a ocurrir en esta ocasión por el bien de la ciudad, esos experimentos alternativos no van a ocurrir”, reseñó Román, quien reiteró que “si se dan las circunstancias de que haya un gobierno que pueda estar integrado por otras fuerzas municipales, así será”.

En esta línea, indicó que “si hay elementos importantes, donde pueda haber pareceres similares entre distintos grupos municipales, eso es bueno para la ciudad y eso vale para Podemos, Ciudadanos, el Partido Popular y para todos, pero no es más allá de la propia dinámica a la que está obligado el grupo mayoritario de mantener un diálogo y compartir ideas con el resto de fuerzas.

Román ya ha mantenido reuniones con todas las agrupaciones, salvo con Vox

El alcalde, asimismo, dijo que ya ha mantenido reuniones con todos los partidos que conformarán el arco municipal en los próximos cuatro años para explicarles cómo sería el Pleno de investidura del próximo 15 de junio , si bien Vox Chiclana ha sido la única agrupación con la que no ha mantenido un encuentro.

De esta manera, el candidato del PSOE señaló que dichas reuniones se han llevado a cabo en clave de régimen interior para explicarles a los nuevos grupos, especialmente a Ciudadanos al ser una nueva fuerza en la ciudad, “un poco como es la dinámica de dicho Pleno y las sensaciones son buenas y correctas”. En estos encuentros citó a Podemos, agrupación que obtuvo dos concejales, “y que ya ha expresado que no entrará en el gobierno municipal, aunque tampoco ha habido un ofrecimiento por mi parte”, apostilló Román.