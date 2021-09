El salón de videojuegos 'Gaming 4 Play' se celebra a final de octubre en el Centro Box de Chiclana

El salón de videojuegos 'Gaming 4 Play' se celebra durante los días 23 y 24 de octubre en el Centro de Iniciativas Juveniles Box. Así lo han anunciado el delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, y el subdirector de Best Way Group, David Herrera. Se trata de un salón del videojuego 'Gaming 4 Play', "que es una oportunidad tremenda para amantes de los e-sports, pero en el que podrán disfrutar de muchas actividades todo tipo de públicos", han destacado. “Pueden participar tanto profesionales, que podrán participar en torneos, como como familias y jugadores no profesionales que simplemente vengan a disfrutar de esta cita y prefieran el juego libre”, ha explicado el edil.

Se trata de una apuesta de la Delegación de Juventud para seguir potenciando actividades lúdicas y formativas para los jóvenes y no tan jóvenes de la ciudad. Se desarrollarán torneos como 'League of Legends', 'Super Smash Bros. Ultimate', 'Tekken 7', 'Dragon Ball FighterZ' y 'FIFA 22'. También se realizarán actividades como Free Play con todas las novedades del sector, consola de nueva generación 'Play Station 5', realidad virtual, desafíos y retos, animación en escenario (concursos como Pasapalabra Friki y La Frikiruleta de la suerte, música…) y un photocall.

“Además, tendremos a un invitado muy especial. El influencer Macundra, que vendrá a disfrutar con nosotros. Son muchos los jóvenes que buscan actividades en su ciudad y, desde este equipo de gobierno, liderado por José María Román, queremos proponerles iniciativas muy variadas en esta temporada de otoño”, ha destacado José Alberto Cruz, quien también ha señalado que “este salón de videojuegos es una de esas actividades y la ofrecemos con entrada gratuita para que el dinero no suponga una barrera para las familias que quieran disfrutar de su ciudad. Para asistir a este evento tienen toda la información en la página web de la Delegación de Juventud www.juventudchiclana.es”.

Por su parte, David Herrera ha comentado que "en este salón se podrá encontrar todo el ocio digital disponible para el público”, haciendo un resumen de la tecnología que los usuarios podrán encontrar. “Con estas iniciativas ayudamos a fomentar el turismo de ocio en la provincia. Nuestros eventos son de ocio alternativo, en los que no se vende alcohol para promover el ocio sano y diferente, dando a los jóvenes alternativas reales de ocio sano”, ha reseñado.