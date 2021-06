Finaliza un nuevo curso en Chiclana sobre violencia de género

El curso de formación sobre violencia de género, dirigido a agentes clave para la prevención y atención a víctimas de violencia de género, se ha clausurado en la jornada de este lunes, un acto en el que han estado presentes el alcalde, José María Román, la delegada municipal de Mujer, Susana Rivas, el teniente de la Guardia Civil, Miguel Ángel Rodríguez, y la responsable de Diferencia2, Milagros Moreno, y en el que se ha hecho entrega de los diplomas que acreditan esta formación. "El Ayuntamiento de Chiclana, en su constante esfuerzo por reforzar y ampliar el conjunto de actuaciones para la erradicación de la violencia contra las mujeres, puso en marcha una acción formativa sobre las violencias debidas al género, dirigida a agentes claves que trabajan para la prevención, el abordaje y el seguimiento de los casos de violencia de género en Chiclana, con una duración de 96 horas de formación", resaltan desde el Consistorio.

Cabe destacar que el curso, que se inició a principios del pasado mes de abril, está enmarcado en el III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana 2020-2024, concretamente en la línea estratégica siete dedicada a las violencias machistas, cuyo objetivo general es reforzar y ampliar el conjunto de actuaciones dirigido a la erradicación de la violencia contra las mujeres y se ha financiado con cargo a los fondos transferidos por el Ministerio de Igualdad, Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género para el desarrollo de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Al mismo han asistido una veintena de profesionales, especialmente de las fuerzas y cuerpos de seguridad que desarrollan su labor en la localidad, pero también, psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras… todas ellas agentes clave para la prevención y atención en violencia de género.

La asistencia continuada a este curso y la participación activa en el mismo demuestra, por una parte, el esfuerzo de las personas participantes, profesionales de distintos ámbitos, por mejorar su formación en esta materia y, por otra, su convencimiento de que, partiendo de su experiencia, esta acción les permitiría dotarlos de herramientas para la identificación, detección y reconocimiento de cualquier tipo de violencia machista, incluida la digital. También se trata el abordaje, estableciendo pautas y claves para una atención adecuada, detectando errores y fomentando las habilidades en la acogida e intervención a mujeres en situaciones de violencia de género, teniendo en cuenta especialmente la perspectiva interseccional y los colectivos vulnerables.

Asimismo, se afronta desterrando ideas erróneas sobre el maltratador, profundizando en su figura, sus estrategias y tácticas empleadas y con un conocimiento mas detallado de los recursos existentes tanto a nivel estatal, como autonómico y local y todo ello conscientes de que , sin lugar a dudas, contribuye a consolidar y fortalecer la coordinación entre agentes clave intervinientes en la violencia de género y mejorar el buen funcionamiento y, por tanto, la eficacia en la prevención y atención en violencia de género.

Durante el acto de clausura, el acalde ha señalado que “estos cursos deberían sobrar, porque son muchos los años que llevamos trabajando en esta materia y todos deberíamos estar concienciados. No obstante, la realidad es que esta lacra no ha desaparecido y seguimos viendo casos de violencia de género, de asesinatos, en personas de generaciones nuevas. Por tanto, el esfuerzo que realizamos es para insistir en no bajar la guardia y en una labor que va más allá de las fuerzas de seguridad, porque implica a educadores, docentes o psicólogos, entre otros, que trabajan con las emociones de las personas que están en momentos críticos”.

Asimismo, el regidor ha incidido en que “una de las labores fundamentales que nos toca es seguir trabajando con educadores sociales en lo que es la progresiva implantación de una conciencia para que sea extendida y no vaya por barrios, que sea una conciencia de igualdad de trato entre mujeres y hombres, muy horizontal, muy transversal, de distintos sectores y de todos los barrios, para poder hacer una política inclusiva. Sabemos que este camino debemos seguir recorriéndolo”.

Por su parte, Susana Rivas ha hecho mención a las “ganas y la buena disposición de todas las personas participantes”, agradeciendo que “haya sido un curso muy participativo, en el que han trabajado los conceptos básicos para poder atender a las víctimas, poniendo en común la experiencia que todos y todas tienen. Ha sido un lugar de encuentro para mejorar las herramientas que nos van a ayudar a trabajar con estas mujeres”.

Además, Miguel Ángel Rodríguez ha destacado que “ha sido un placer participar en este curso. Lo hemos hecho con muchas ganas, nos llevamos muchos conocimientos y los vamos a poner en práctica”. “Cuando llegué al puesto hace un año, dije que una de las máximas es la protección a los más vulnerables y con esta formación lo vamos a conseguir. Siempre digo que el ciclo de la violencia se combate con el ciclo de la esperanza, que formamos todos nosotros, los agentes clave que trabajamos con las víctimas”, ha incidido el teniente de la Guardia Civil.

Milagros Moreno ha agradecido al Ayuntamiento de Chiclana esta formación, “porque es necesaria y hay que formar a los cuerpos de seguridad para la atención a las víctimas, pero no siempre se hace”. También ha dado la enhorabuena a las personas participantes, “porque ha sido largo y la implicación ha sido alta”.