Chiclana Natural adquiere una nueva estación meteorológica

La empresa municipal Chiclana Natural ha adquirido una nueva estación meteorológica ubicada en la EDAR de El Torno, cuyos datos estarán a disposición de la ciudadanía en tiempo real. El dispositivo servirá para ganar precisión en el proceso de medición de las condiciones atmosféricas y climatológicas que experimenta el municipio.

Al respecto el delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, ha informado que "el proceso de puesta en marcha ha sido complejo puesto que Chiclana es el primer municipio que implanta esta aplicación en su pagina web del modelo concreto de estación adquirido. Tras las pruebas pertinentes para las verificaciones técnicas, la implementación en la web puede darse por finalizada".

Palmero ha indicado también que "las mediciones del conjunto de dispositivos se envían de manera sistemática cada hora a la aplicación web de la página de Chiclana Natural, desde donde pueden ser consultadas por la ciudadanía en general desde un ordenador o a través de cualquier dispositivo móvil. Nuestro objetivo era hacer que esta herramienta estuviese al alcance de cualquier persona las 24 horas del día".

La estación meteorológica de El Torno permite la toma de medidas de parámetros como temperatura, humedad, presión, viento, precipitaciones, índice de calor o sensación térmica a través de sus dispositivos correspondientes (piranómetro, célula calibrada, sonda de temperatura, anemómetro, etc.).

Los datos obtenidos se incorporan al seguimiento en tiempo real realizado por la herramienta Monsol y un registrador interno de datos con recuperación automática de cortes de comunicación o paradas del sistema (hasta 50.000 registros) garantiza la disponibilidad de esta información en caso de fallo de comunicación.

No obstante, los datos visualizados o descargados no tendrán efecto de certificación de registros de lluvia, viento, tormentas, etc. Para la obtención de certificaciones de esta índole el organismo competente es la Agencia Estatal de Meteorología a través de su sede electrónica, cuyo acceso también se ha habilitado desde el mismo enlace de la página web de la empresa municipal.