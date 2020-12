Salesianos Campano será el primer centro escolar que contará con un desfibrilador en Chiclana

El Colegio Salesiano San Juan Bosco Campano continúa su actividad formativa para el profesorado y el personal no docente del centro, un programa dentro del cual el próximo día 15 de diciembre todo el personal de la casa recibirá un curso para el manejo del desfibrilador que se instalará en el centro.

“Pensamos que es un tema de vital importancia para toda aquella persona que se acerque a nuestra casa. De esta manera se sentirá seguro en este sentido ya que apostamos por la formación en todos los ámbitos para todo el personal", apunta Juan José Jiménez Zarco, director de la Obra Salesiana en Chiclana.

A este respecto, desde la comunidad educativa de Campano se destaca que todos los martes, durante todo el curso escolar, se organizan diversos cursos de formación para aumentar el nivel del personal del centro, no sólo de actividades concernientes a cuestiones meramente de profesorado, sino también en otros aspectos, "de esta manera tanto profesores como personal no docente pueden prestar un servicio no sólo a los alumnos, también a los padres y a cualquier persona que se acerque a las instalaciones de Salesianos Campano", destacan desde el colegio.

Al mismo tiempo se instalará en las dependencias del centro, en un lugar adecuado a determinar por los profesionales, el desfibrilador para, en caso de necesidad, poder ser utilizado.

Desde el citado centro se destaca que Salesianos Campano sería el primer centro escolar en Chiclana en contar con un desfibrilador en sus instalaciones, así como que todo su personal reciba la formación adecuada que les capacite para su utilización.