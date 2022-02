La chirigota de Los Molinas pregonará el Carnaval de Chiclana 2022

Ha falta de poco más de una semana para la celebración de dicho acto, la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento chiclanero ha anunciado que será la chirigota de Los Molina la encargada de pregonar este año el Carnaval de Chiclana, al tiempo que también ha dado a conocer que Manolo Moreno recibirá la Insignia de Oro del Carnaval de la ciudad. Dichos anuncios se han llevado a cabo en un acto celebrado este jueves en el Salón de Plenos de la localidad, una cita presidida por el alcalde, José María Román, y en la que también han estado presentes el delegado municipal de Fiestas, José Alberto Cruz, diversos representantes de la agrupación encargada de ofrecer el Pregón, de la Peña Perico Alcántara y la persona que recibirá la Insignia. Cabe recordar, en este sentido, que el Carnaval de este año en la localidad, tras la suspensión de estas fiestas el pasado 2021 a causa de la pandemia, dará comienzo precisamente con el Pregón, el próximo sábado 26 de febrero, a la una de la tarde, en la carpa de la Alameda del Río.

A este respecto, durante el acto de presentación a los pregoneros, José María Román ha señalado que “seguimos trabajando por el Carnaval y para hacer unas fiestas aún más chiclaneras, vamos a tirar de la tierra. Así, la Insignia de Oro será para Manolo Moreno, conocido por muchos, después de tantos años de academia de baile, de agrupaciones y de cabalgatas. Es difícil encontrar un sarao en el que no haya estado Manolo y por ello él será quien reciba este reconocimiento este año”.

“El pregón decidimos hacerlo con alguien de Chiclana que fuera conocido por la ciudadanía y que llevara el nombre de la ciudad allá donde fuera, suponiendo, además, la savia nueva. Los Molina son los elegidos y creo que la gente los acogerá de la mejor manera, porque saben lo que van a tener y que van a disfrutar de buen Carnaval, de buenas letras, de buena música y de un buen pregón”, ha destacado el alcalde.

José María Román también ha explicado que “estamos trabajando para el próximo año y vamos con fuerza. Hemos puesto el Carnaval en su fecha y queremos que la ciudadanía disfrute, porque cada vez todos somos más responsables y parece que, afortunadamente, todo va pasando. Lo que queremos es que tengamos dos buenos fines de semana, que todo salga bien y que nos ambientemos”.

Por su parte, José Alberto Cruz ha explicado que “el Carnaval comenzará con el pregón y esa misma jornada se entregará la Insignia de Oro. Creo que no podíamos tener mejor cartel para estrenar el Carnaval, porque todos son un escaparate de lo que es Chiclana. Tenemos un Carnaval con fuerza, que continúa reinventándose para que todas las personas puedan disfrutar”. También ha dado la enhorabuena a Los Molina y Manolo Moreno, “porque son fieles representantes del Carnaval de Chiclana”.

Además, Manolo Moreno ha destacado que “cuando me llamó el alcalde me encantó, porque llevo 21 agrupaciones, desde el año 86 saliendo, programas de carnaval en Radio Chiclana, presentaciones y actos de carnaval y creo que no se han equivocado escogiendo a quien dar la Insignia de Oro, porque llevo muchos años relacionado con el Carnaval y me ha hecho mucha ilusión. Por eso quiero agradecer al Ayuntamiento, que me haya elegido, porque estoy muy contento y creo que lo haré bien representando el Carnaval de este año”.

Javi Tinoco, representante de Los Molina, ha destacado que “nos ha cogido de sorpresa, porque no llevamos tanto tiempo como agrupación como Manolo, al que queremos felicitar. No nos esperábamos esta noticia, porque en la corta trayectoria que tenemos nos ha llegado algo tan importante como el pregón de nuestra tierra. Estamos muy emocionados y estamos confeccionando y elaborando un pregón que esté a la altura de lo que requiere un pregón como el de Chiclana y una chirigota como nosotros”.

Además, el director de la chirigota, Fernando Jurado, ha agradecido al Ayuntamiento que haya pensado en ellos, porque “para nosotros es un placer y un orgullo ser los pregoneros del Carnaval. Creemos que el Ayuntamiento ha sido valiente con esta decisión, porque estamos en activo. A mí me gusta que se hagan las cosas en el momento que la agrupación o la persona está en activo y no cuando pasan los años. Por ello, lo hemos acogido con mucha ilusión, con muchas ganas y creemos que vamos a dar un pregón digno del Carnaval de Chiclana”.