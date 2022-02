Cándida Verdier seguirá como secretaria general del PSOE de Chiclana con un amplio respaldo de la militancia

La hasta ahora secretaria general de los socialistas en Chiclana, Cándida Verdier Mayoral, ha sido reelegida en el cargo durante el Congreso Local que se ha celebrado en la tarde de este miércoles en las Bodegas Miguel Guerra, contando ésta con un amplio respaldo de la militancia del PSOE de Chiclana. Cabe destacar que la candidatura encabezada por la hasta ahora máxima responsable socialista en la ciudad, única que se ha presentado a estos comicios, ha obtenido el 94,33% de los votos de los 141 militantes de la localidad que han participado en este Congreso Local (el resto se ha abstenido).

"Agradecer a las personas que me han acompañado en estos últimos años y a los que me van acompañar en los próximos, con el objetivo de trabajar por una recuperación justa tras la pandemia, porque ningún chiclanero ni chiclanera pueda sentirse abandonado por el PSOE. Por ello, junto a la experiencia de algunos compañeros, tendremos la esperanza de la juventud. Junto a compañeros que reflejan la sociedad chiclanera, su tejido social, tendremos otros profesionales que marcarán las políticas sociales”, ha expresado Cándida Verdier, quien ha añadido que “nos esperan varios procesos electorales, andaluzas, municipales y generales y somos un gran partido, que nos superamos en los momentos difíciles. Un partido con 142 años de historia, el único cuyos ideales son la igualdad, la democracia y la justicia social. Y somos el partido que necesita Chiclana, porque somos el que más se parece a ella”.

En lo que se refiere a la celebración del citado Congreso Local del PSOE Chiclana, éste ha dado comienzo a las seis de la tarde con la constitución de la mesa presidencial, para continuar con la intervención de Cándida Verdier, quien se ha encargado de explicar la gestión de la Ejecutiva Local que ha terminado su gestión al frente de la formación socialista en la localidad. Asimismo, ha intervenido Fede Díaz para exponer la opinión de los jóvenes del partido respecto al trabajo realizado y el apoyo de Juventudes Socialistas a la labor de la Ejecutiva Local. Tras las intervenciones, se ha procedido a la aprobación de la Memoria de Gestión. Una vez debatida y votada la gestión de la Ejecutiva saliente, Cándida Verdier ha expuesto su candidatura a la Secretaría General del PSOE de Chiclana, así como a los tres miembros de la Agrupación de Chiclana en el comité provincial.

La responsable socialista ha manifestado en este sentido que "las y los socialistas cumplimos los compromisos con los pensionistas, subiendo las pensiones; con los trabajadores, con una reforma laboral que lucha contra la precariedad laboral y la estabilidad en el empleo, con la subida del salario mínimo interprofesional, con los ertes; con los jóvenes, con ayudas de alquiler, becas, bonos culturales…; con los más vulnerables, con el Ingreso Mínimo Vital, ayudas a la dependencia, con una ley de la vivienda; con las mujeres, la lucha contra la violencia machista, la ley de igualdad, lucha brecha salarial, y con los menores, con ley que defiende a la infancia”.

"Cada día que me levanto, pienso en cuál es mi obligación y mi responsabilidad como socialista y no es otra que ayudar a quien ese día me necesite. Pero hay algo más importante, y es que creo que esa satisfacción os la debo a todos vosotros, porque representáis un partido fuerte, que me dais el aliento que necesito cada día, porque siento que somos el futuro de Chiclana”, ha manifestado la responsable socialista, quien ha añadido que “hemos logrado tener un proyecto de progreso y de justicia social. Y como dice nuestro secretario general, Pedro Sánchez, la socialdemocracia que dieron por liquidada goza de una salud de hierro. Además, el PSOE es un partido imprescindible para Chiclana”, ha concluido.

Asimismo, Verdier ha presentado su nueva Ejecutiva Local, un órgano que, como ha venido siendo hasta ahora, seguirá estando presidido por el alcalde de la ciudad, José María Román Guerrero. El dirigente socialista ha cerrado el acto con una valoración positiva del amplio respaldo obtenido por la candidatura de Verdier y por "la participación de numerosas asociaciones y colectivos en la fiesta del PSOE de Chiclana, lo que evidencia que la formación se encuentra en el mejor momento de la última década, tanto en unidad como en proyección de cara a los próximos compromisos electorales".