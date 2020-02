Días atrás se publicó en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria para proveer de diez nuevas plazas a la Policía Local de Chiclana, abriéndose el plazo de presentación de solicitudes, que finalizará el próximo 12 de marzo. Según fuentes municipales, esta oferta de empleo generará un gran número de solicitudes para intentar conseguir uno de esas plazas de agentes municipales.

En este sentido, las personas interesadas en participar en esta convocatoria ya pueden presentar las solicitudes en el Registro General del Ayuntamiento y por cualquiera de las formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, las solicitudes podrán presentarse electrónicamente.

Hay que destacar que, de las diez plazas ofertadas, ocho son pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local, mediante el sistema de oposición, en turno libre. Y, por otro lado, las dos plazas restantes, también pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local, serán mediante el sistema de concurso, en turno de movilidad sin ascenso.

En cuanto a los requisitos para poder presentarse a la oposición para las ocho plazas por oposición libre, los aspirantes deben reunir los requisitos de nacionalidad española, tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa y una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres, compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo, estar en posesión del título académico de Bachiller, Técnico o equivalente, no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B, compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.

Y para participar en el proceso selectivo por movilidad sin ascenso, los aspirantes han de hallarse en la situación administrativa de servicio activo en la categoría de policía, presentar declaración responsable de no haber obtenido plaza en otra convocatoria por el sistema de movilidad en los últimos cinco años, desde la fecha de la toma de posesión en la plaza, o bien, desde la fecha de finalización del plazo de toma de posesión, en el caso de que no hubiesen tomado posesión por circunstancias imputables únicamente a ellos. Además, a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, deberán tener una antigüedad de cinco años como funcionario o funcionaria de carrera en la categoría de policía, faltar más de 10 años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la situación de segunda actividad y no hallarse en la situación administrativa de segunda actividad por disminución de aptitudes psicofísicas.

“Debemos recordar que, antes de esta última oferta de empleo pública, las últimas plazas de nuevo acceso para la oferta de empleo público de este Ayuntamiento las aprobó el gobierno local encabezado por el actual alcalde, José María Román, en 2011 y fueron cuatro plazas, ya que el Partido Popular solo aprobó en 2014 de promoción interna”, ha explicado el delegado municipal de Personal y Policía Local, José Manuel Vera, quien ha incidido en la necesidad de la creación de esta oferta, “ya que entre 2015 y 2017 nos vimos atados de pies y manos por la merma impuesta por el Gobierno del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, por lo que hasta 2018 no pudimos aprobar la oferta de empleo público”.

Esta oferta de empleo surge ante la merma de agentes debido a las jubilaciones en el Cuerpo

Además, el delegado de Policía Local y Seguridad ha destacado que las ocho plazas aprobadas para esta oferta de empleo público vienen generadas por la jubilación de diversos agentes del Cuerpo de la Policía Local.“Con esta noticias estamos de enhorabuena, por la ampliación de la plantilla, puesto que era uno de los retos y compromisos del gobierno municipal, ya que en la Policía contamos con una plantilla disminuida por la edad y el número de efectivos, derivada de años sin sacar plaza alguna para este servicio”, ha explicado Vera, quien también ha hecho hincapié “en que con estas plazas se cumplen las demandas de los sindicatos y de la propia Jefatura de Policía”.