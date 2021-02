Podemos Chiclana reclama que no se cobre a los hosteleros la tasa de ocupación de mesas y sillas

Jorge Guerrero, portavoz de la formación en Chiclana, pide al Ayuntamiento, y más en concreto al delegado de Hacienda, Joaquín Guerrero Bey, que haga “las gestiones necesarias para la modificación de las tasas por ocupación de vía pública, con mesas y sillas, no cobrándola mientras dure el cierre por la alarma sanitaria y que, cuando puedan abrir, se les reduzca en un 60%, para apoyar al sector hostelero local”.

Según Podemos, “esta medida fue una de las enmiendas que hicimos al presupuesto pero que el señor Guerrero Bey nos rechazó, principalmente aludiendo a que no era el lugar ni el momento, no sé si ahora le parecerá buen momento, yo creo que sí, teniendo en cuenta que una vez pasa el año, se ha generado la deuda, tal y como paso con la tasa consorcial de RSU, y no se puede dejar de cobrar por ley. Estamos a primeros de año, es el momento de hacer estas cosas, demostrar con hechos que se le tiende la mano a la hostelería y no ponérselo más cuesta arriba”, apostilló Guerrero.

La formación señala que presentó otra enmienda sobre la tasa de ocupación de vía pública, pero de cajeros automáticos. En esta enmienda, según la formación, proponían una subida del 50% argumentando que “son el sector con más beneficios y también los que menos impuestos pagan por ellos. Todos tenemos que arrimar el hombro para salir de esta crisis, no podemos permitir que salgan reforzados de ella siempre los mismos, generando cada vez más desigualdad en nuestro país. Son cuestiones políticas que cualquier partido de izquierdas debería tener en su ideario pero no sabemos dónde se encuentra el PSOE de Chiclana, con nosotras está claro que no, tumbó todas nuestras propuestas sin negociación alguna y es por ello que queremos hacer un llamamiento al delegado de Hacienda para que reconsidere al menos estas dos propuestas relacionadas con la tasa de ocupación de vía pública, lo cual sería un gesto para con los vecinos y vecinas de Chiclana, recaudando más pero pagando menos”.

Al igual desde la formación morada llaman a la convocatoria de la Comisión del Covid que “aunque es cierto que no suelen asistir los miembros del SAS, nos ayudaría mucho a saber la situación actual, a poner blanco sobre negro las medidas que va a tomar el Ayuntamiento y a discutir qué podemos hacer para mejorar. Estamos muy preocupados por la afectación actual del coronavirus a la ciudad y los grupos de oposición tampoco estamos teniendo la información más elemental al respecto, por no decir que es prácticamente inexistente”.

Por último, añaden que “con este tema debe haber una transparencia total entre administraciones y la sociedad civil, ofrecer más medios y trabajar de manera conjunta olvidando los intereses políticos que tanto daño hacen a la ciudadanía. Queremos trasladar ánimos al empresariado local, al autónomo y a todas esas personas que empiezan a notar con psicológicamente les empieza a fallar las fuerzas con esta vida tan atípica que nos separa de las personas a las que queremos, debemos seguir siendo fuertes y aguantar, aunque todavía tengamos que subir la cuesta, esperamos que desde las instituciones sean capaces de disminuir al máximo las penurias que nos están tocando vivir”.