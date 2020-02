Desde Podemos Chiclana lamentan "el cinismo de los ediles de IU" (Roberto Palmero y Susana Rivas) por sus declaraciones sobre el abandono de la oposición en bloque en el último pleno municipal.

Según el portavoz de Podemos, Jorge Guerrero, “continuamente nos colocan junto a la derecha porque es la única manera que tienen de tapar un voto vendido al PSOE por 3.500€ a cada uno y cuantiosos recursos económicos para su grupo”, prosigue indicando que “nosotras y nosotros nos fuimos del pleno porque con su acrítica mayoría absoluta no tenemos voto, nos han recortado las intervenciones a la mitad, porque quieren que se hable todo por detrás, nunca de cara a la ciudadanía, además, cruzaron la línea cuando dijeron que nuestro problema era que no trabajábamos, que somos los que más recursos tenemos cuando han bajado las indemnizaciones de la oposición hasta 300€ o 600€, mientras mantienen a 13 concejales del gobierno que le cuesta a esta ciudad un ojo de la cara”. Por otro lado, “en este grupo aceptamos tener pocos recursos, luchamos por tener más tiempo para intervenir, que nos parece más valioso que lo económico, pero no vamos a quedarnos ahí mientras nos humillan con mentiras y faltas de respeto, esas faltas de respeto son a la ciudadanía”.

Desde la Secretaría General de Podemos Chiclana especifican que “IU ha salido a acusarnos de cosas vergonzosas, en este partido estamos con la gente y somos coherentes, IU debería estar a nuestro lado, y no andando de la mano del PSOE contra el que han disputado años y años, este líder de IU que nos acusa de actuar con el PP, algo falso, es el mismo que ha sido cargo de confianza de un gobierno del PP mientras gobernaba un tripartito de la derecha y su partido”. De esta manera aseguran que “si nos cuestionan nuestra independencia, algo de lo que deberían disculparse, y no con los representantes de Podemos en el Pleno, sino con toda la organización que tenemos en Chiclana que actuamos unánimemente y sin fisuras, sobre todo con absoluta independencia”.

De esta manera concretan que, “ siguiendo la lógica de Palmero y Rivas podríamos plantearnos que para algunas personas en IU se abre un ciclo en el que según donde dé el aire y convenga se van a poner a gobernar al servicio de con quien quede mejor a cambio de lo de siempre, recursos y privilegios”.

De esta manera, Guerrero, indica que “nuestros votos en el Pleno no suelen ser los mismos que los del resto de la oposición, votamos lo que entendemos desde nuestras posiciones que es mejor para Chiclana". Igualmente, Elena Coronil, denuncia que “a cambio de tener libertad en ciertos temas le dan un presupuesto de 80.000€ para tauromaquia, se abstienen a la cesión de suelo público para construir un gran colegio privado, nos ignoran cuando exigimos medidas para las colonias felinas, dan la espalda a las peticiones de muchos colectivos de nuestra ciudad, entre otras cuestiones que nos esperamos del PSOE pero que no podemos ignorar cuando se trata de un partido que, en teoría, es tan cercano a nuestras posiciones políticas”.