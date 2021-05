El PP llevará al pleno su oposición a los impuestos en autovías y la declaración conjunta

El PP destaca que se opone a que se cobren más impuestos. La formación en Chiclana señala que siempre ha mostrado su apuesta por reducir impuestos, "como ya hizo cuando gobernó en la localidad con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Ahora, después de que el Gobierno de España haya remitido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la Unión Europea su intención de cobrar por usar las autovías y eliminar determinados beneficios fiscales, busca apoyo para revertir la situación".

Los populares manifiesta que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y sus socios de izquierda "votaron ayer en el Congreso contra la propuesta de impedir que introduzcan peajes en las autovías. Hace dos años quitaron algunos peajes de autopistas y ahora quieren meter una clavada a los conductores y transportistas por el uso de las autovías. Nosotros nos comprometemos con el sector del transporte a defender sus intereses frente a la voracidad recaudatoria del Gobierno que los ataca con subidas del diésel, matriculación y circulación”, afirma la portavoz popular en Chiclana, Ascensión Hita.

Por tal motivo, desde Chiclana se quiere sumar adeptos "a la hora de instar al Gobierno central para que cambie su decisión. Subir impuestos no significa que se va a recaudar más, porque la gente que no tiene para comer no va a pagar impuestos. Lo que hay que hacer es poner en marcha las medidas necesarias para que la gente salga adelante, y eso se hace con ayudas directas, para que los autónomos, las empresas y las familias tengan cómo salir adelante. La creación de empleo es la mejor medida social, está demostrado”.

De esta manera, el Grupo Municipal Popular llevará al próximo pleno una propuesta para instar al Gobierno de España a anular el incremento de impuestos incluido en los PGE para 2021, no poner en marcha las subidas de impuestos, los nuevos tributos y los peajes en las autovías y autopistas españolas incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y descartar la eliminación de los beneficios fiscales que figuran en el documento enviado a la Unión Europea. La idea es que si consigue el apoyo necesario del resto de formaciones políticas se dé traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Hacienda, a las Presidentas del Congreso y del Senado, así como a los Portavoces de los Grupos Políticos de estas cámaras, y a la Junta de Gobierno de la FEMP.

El PP recuerda que desde el 1 de enero de 2021 "se ha subido el impuesto de matriculación, se ha incrementado el IVA de las bebidas azucaradas hasta el 21% , las pólizas de seguros de hogar, de vehículos, de decesos, del comercio etc. que tienen 17,8 millones de españoles, el 95% de las familias, han subido al aumentar el impuesto a los seguros, han comenzado a funcionar las tasas Google y Tobinque se aplican sobre determinados servicios digitales y sobre las transacciones financieras respectivamente; las desgravaciones que tienen millones de españoles por sus respectivos planes de pensiones, -que tanto se han incentivado hasta ahora como ahorro-, han quedado reducidas a una mínima cuantía".

Asimismo, defiende que “mientras los distintos gobiernos de la Unión Europea han optado por bajar la presión fiscal a los ciudadanos, el gobierno de Sánchez decide subirlos cuando los ingresos en familias, autónomos o empresas se están viendo muy reducidos y, en algunos casos, han desaparecido, contribuyendo al mayor empobrecimiento de los españoles, especialmente aquellos con rentas medias y bajas. Las subidas de impuestos previstas por el Gobierno afectan mayoritariamente a las clases medias y bajas, no a los ricos”