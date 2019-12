La delegada municipal de Mujer, Susana Rivas, y la representante de Cadigenia, Susana Ginesta, han presentado la puesta en marcha de la campaña del juego y el juguete no sexista, no violento que pretende promover entre niños y niñas valores igualitarios, de respeto a la diversidad, donde el sexismo y la violencia no tengan cabida, desterrando los estereotipos que desde la infancia fomentan la desigualdad. “Se impartirán hasta 36 talleres en los centros La Barrosa, José de la Vega, Atlántida, Alameda, El Castillo, Colegio San Agustín, La Salle y SAFA”, ha señalado la edil.

La campaña comprende una serie de talleres en las aulas dirigida al alumnado de Infantil y de primer ciclo de Primaria. Los talleres se desarrollarán adaptando los contenidos a los diferentes tramos de edad para que los asimilen de forma adecuada. Así pues, el desarrollo de esta iniciativa será un teatro interactivo con la mascota (personaje central de la campaña tamaño títere), una asamblea y juegos participativos, y una manualidad acuática-creativa.

Susana Ginesta ha explicado que comienzan con “un cuento para las familias, porque las familias son un factor socializador fundamental, su mensaje debe ir en consonancia con el que se ofrezca en los talleres para que la labor educativa sea completa y eficaz. Para facilitarles la tarea, se ha creado un cuento que podrán leer en familia antes de dormir, fomentando a su vez el hábito lector con la igualdad como valor transversal. El cuento también contendrá juegos para hacer en familia y un decálogo para las familias”.