El artista Kapry dona al Museo de Chiclana la obra 'Todo lo ve'

El artista Pedro Jesús Rodríguez Sánchez 'Kapry' ha donado al Museo de Chiclana la obra titulada Todo lo ve, con motivo de la exposición El objeto y el orden. Se trata de una obra interesante, rica de sugerencias, de sutil vuelo poético encubierto en la tarea humilde de las manos. Es una obra abierta, como todas las suyas, al diálogo recreador con un público activo. Es, además, una obra inequívocamente suya que muestra, de golpe, su modo de entender el arte y el papel que éste juega; un excelente ejemplo de su quehacer, de un hondo quehacer que es también un quepensar y un quedecir.

En esta pieza toma Kapry un icono de nuestra cultura, el de ese ojo sin parpadeo de dios, de un Dios voyeur como Sartre sugería, gran hermano que acecha sin descanso tras el ojo de una cerradura sin llave. Mucho dicho, y muy bien dicho, en este espacio de silencio para la reflexión que es la obra, estéticamente también cuidada, del artista chiclanero.

Todo lo ve, que viene a enriquecer los fondos del Museo, ocupará de manera permanente un lugar en el vestíbulo del edificio, adecuado a su modernidad, integrada en él y en un espacio que se ha dedicado a obras contemporáneas igualmente donadas por Juan Antonio Lobato y Moraldi.

En el acto de donación han estado presentes la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y el director del Museo, Jesús Romero. Rivas ha querido agradecer la entrega "dando así cumplimiento a una promesa del autor, sus ganas de donar esta pieza que recibimos con mucha ilusión".

Por su parte, Pedro Jesús Rodríguez Sánchez 'Kapry' ha señalado que se enorgullece de "compartir una de mis obras con el pueblo de Chiclana" además de pedir "que la gente creativa nunca deje de crear, de imaginar y de dar vida a todo aquello que nace en sus mentes. Que lo hagan con ilusión y entusiasmo, sin miedo al ridículo ni al qué dirán y sin esperar nada a cambio. Cualquier disciplina artística es importante y por ello me gustaría que el camino del artista no fuese tan complicado, que fuese sencillo y barato crear, poder exponer, poder actuar, etc.".