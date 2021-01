José María Román: “Hay que seguir confiando en que vamos a ganar y conquistar el futuro”

–Un complicado año 2020 que dejamos atrás, ¿cómo lo resumiría?

–Un resumen del año 2020 es muy difícil porque todo te lleva a lo que está en la mente de todos, que es el coronavirus. Los fallecimientos, los enfermos, la crisis de las empresas, comercio y hostelería. Estar aislados y resistir. Todo eso. Pero bueno también hay que decir que ha sido un año que se ha aprovechado positivamente para que pudiéramos concretar y avanzar en avanzar en programas que han permitido, al final, aprobar un presupuesto municipal que es muy importante. Ahora que otros municipios están diciendo aún qué van a hacer, Chiclana ya tiene sus cuentas aprobadas con un planteamiento muy ambicioso y con un presupuesto que crece en 2021 y en el que está planificado todo lo que queremos hacer. Y a eso se suma los fondos europeos, con la Inversión Territorial Integrada (ITI) para vivienda y cultura, las Estrategias de Desarrollo Urbano sostenible (Edusi) para políticas ambientales y también de empresas, y con los fondos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae) para políticas de sostenibilidad y la Agenda 2030.

–¿Cree que Chiclana volverá a ser ese motor económico y referencia para otros municipios?

–Hay que estar muy orgulloso de nuestro municipio. De lo que hemos conseguido, de lo que hemos sido capaces de construir y de lo que aún podemos construir. Chiclana tiene equipamientos muy importantes y muchas personas vienen a disfrutar de su casco urbano, de su Mercado de Abastos, de sus playas. Es una población que crece en la que un 60% de sus habitantes no son de Chiclana y que, por tanto, han elegido esta ciudad porque le han parecido un buen lugar para vivir. Tenemos que estar orgulloso de nuestro pueblo. Tenemos que volver a ser un motor muy importante de la Bahía. Tenemos ese reto ahí y creo que lo podemos lograr. Tengo esa ilusión y esa esperanza. Y lo digo porque, a diferencia de otras ciudades, a Chiclana nadie le ha regalado nada. Todo lo que hemos conseguido ha sido desde nuestro esfuerzo colectivo y de diálogo. Vamos a seguir por ahí. Así, que hay que seguir confiando en que vamos a ganar y conquistar el futuro. Soy optimista, de verdad, porque para ser alcalde o eres optimista o te vas a tu casa. Lo digo tal y como lo siento.

–Confía usted mucho en los presupuestos del Ayuntamiento para 2021, ¿cuáles son sus principales pilares?

–Creo que este año tenía que ser un presupuesto expansivo. Tocaba después de lo sufrido tener unas cuentas que pusiesen la mayor cantidad de dinero posible en la calle. Por eso hemos pasado de 100 a 106 millones de euros. Y luego, por otro lado, un presupuesto que atendiera a lo que siempre hemos atendido en las barriadas, pero que hicieran un esfuerzo enorme con más de 10 millones de euros de inversión directa, más aquellas otras inversiones que vendrán de la Diputación y de la propia Junta de Andalucía. Y, al margen de la inversión privada, el presupuesto nos permitirá realizar políticas importante de empleo, bien directa desde el Ayuntamiento o a través de los empresarios con 1,5 millones de euros de dinero municipal para facilitar contrataciones. Y, por otro lado, seguimos creciendo de manera ambiciosa en políticas de vivienda.

–¿El extrarradio, o zona residencial como usted lo denomina, tendrá una especial atención en las cuentas municipales?

–Habrá un antes y un después en este capítulo. Habrá alumbrado público, asfaltado y limpieza de calles y caminos, así como un esfuerzo que también se notará en la recogida selectiva de residuos. Además, habrá mejoras en correos con buzones compartidos. Con todo ello, aparecerá una nueva realidad para la Chiclana residencial; es decir, para todo el extrarradio. Yo creo que este apartado es muy importante porque es uno de los elementos que estaba ahí todavía pendiente de que se pudiera entrar con una sustancial descarga administrativa y de acción en cuanto a inversión. A todo esto se le agrega todos los expedientes urbanísticos en marcha para la regularización de viviendas con objeto de obtener los servicios básicos de agua y alcantarillado en una decena de enclaves que se están tramitándose en la actualidad.

–No obstante, la anulación del PGOU por parte del Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) ha supuesto un varapalo para los intereses urbanísticos de la ciudad.

–La anulación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) es algo que nos podía ocurrir. Hicimos la tramitación administrativa que nos dijo la Junta de Andalucía y el juez ha dicho que la tramitación que hizo el Gobierno andaluz no era la correcta. Afortunadamente, el Tribunal Supremo (TS) ha admitido el recurso de casación y también hay un acuerdo con la Junta para que, en caso de que cayera de manera definitiva el Plan, dispongamos de las Normas Sustantivas que es casi lo mismo que si tuviéramos el PGOU. Esto nos da entre cuatro y cinco años de tiempo para seguir operando y de poder redactar un nuevo documento urbanístico.

–Mientras tanto, el crecimiento poblacional en Chiclana sigue al alza año tras año.

–Los datos publicados en prensa exponen que lo relevante es que Chiclana vuelve a crecer de forma importante. Es de las ciudades que más ha crecido en los diez últimos años con 6.559 habitantes más, junto a Algeciras con 6.600 y Jerez con 4.200. Además, durante este pasado año, el municipio chiclanero ha aumentado en 661 habitantes, lo que supone que vuelve a ser la segunda población de la provincia en crecimiento poblacional detrás de Algeciras. Además, en el marco de la Bahía de Cádiz somos los primeros con enorme diferencia respecto a otras localidades. Creo que eso tiene que ver con que Chiclana es una ciudad elegida por su calidad de vida, una ciudad en la que se vive bien. Está bien comunicada, posee grandes espacios naturales y un buen centro urbano. Pero, en paralelo al incremento de habitantes, el tema de la salud es un asunto básico y pendiente en Chiclana.

–En su opinión, ¿cuáles son las carencias en cuanto a centros de salud en Chiclana?

–Este tema merece un capítulo aparte. No voy a ponerme a reclamar un hospital. En la calle hay mucha gente que opina que debería construirse por la población que tiene. Yo quiero ser prudente, pero estoy en todo mi derecho en pedir que se cumpla lo firmado. Y lo firmado fue que la Junta pague al Ayuntamiento los tres millones de euros de la compraventa del centro de salud de Los Gallos. Aparte, el Ayuntamiento mantiene su compromiso de abonar los 1,4 millones de euros pendientes por el incumplimiento del convenio, pero a su vez se compromete a aportar los 1,5 millones restante que la Junta le debe para la construcción de un nuevo centro de salud en La Cucarela. Creo que la Junta tendría que actuar en este sentido por dignidad. Además, debería acometer mejoras en el centro de especialidades de La Longuera. Con todo ello, esta reclamación es algo absolutamente de justicia. Si Chiclana ha crecido tanto en los últimos diez años, significa también que necesita un nuevo centro de salud. Esto no es ningún discurso político, es atender a la ciudadanía. Ocurre otro tanto con las infraestructuras en carretera y, por otro lado, espero que este año sea el definitivo para que se ponga en marcha el tranvía. Recuerdo que cuando nos comprometimos con la Junta para la puesta en funcionamiento del tranvía había que ejecutar el proyecto de la Ronda Oeste o la Cañada de los Barrancos, este último con un presupuesto de unos 10 millones de euros y absolutamente necesario porque la zona de La Banda ha crecido enormemente, ya que además es un vector que comunica la Avenida del Mueble, El Torno y Urbisur con la otra zonas industriales que son Pelagatos y la Hoya. Con un anteproyecto que he entregado en mano a la Junta, sólo falta redactar el proyecto y actuar de manera inmediata.

–El turismo sigue siendo la principal apuesta para el desarrollo económico de la ciudad. ¿Cuáles son las propuestas para este año?

–Por un lado, conseguiremos que las playas estén abiertas durante todo el año. Tenemos que abrirlas porque es el potencial más importante de Chiclana. En torno a las playas giran los hoteles, el turismo residencial, la calidad de vida y el empleo. Por tanto, si tenemos abiertas las playas, el propósito es que mantengan sus servicios. Si ahora se va a la playa, se podrá observar que hay duchas y lavapiés. Y también es fundamental que tengan servicios de salvamento y socorrismo. Todo ello con el objetivo de fomentar lo máximo posible los deportes náuticos.

–Sin embargo, al final de la última temporada veraniega cerraron todos los grandes hoteles del Novo por vez primera.

–Nunca había ocurrido. Hay que tener en cuenta que poco antes de Semana Santa siempre se produce la reapertura de los hoteles en Novo Sancti Petri. Ahora estamos en una época de incertidumbre. En este punto, todo irá asociado a cómo irá avanzando la vacunación. Tenemos confianza para que en mayo se pueda relanzar de nuevo el turismo. Además, en ese mes se cumple los 30 años del primer hotel en Novo Sancti Petri y vamos a conmemorarlo como el mejor resort de España y como modelo turístico elogiado por todo el mundo. Hablamos del Hotel Iberostar Roya Andalus. En su momento, haremos un conjunto de eventos para la ocasión con la idea de relanzar todo el sector turístico en Chiclana.

–El turismo es clave para la creación de empleo en Chiclana, ¿cómo se presenta esta próxima temporada?

–Es imprescindible que la vacunación avance los antes posible para que se genere la confianza y aparezca la movilidad y la normalidad de siempre. Nuestra economía está muy vinculada al sector servicios, aunque tenemos una industria que ha mejorado y la construcción también se ha normalizado, pero evidentemente el segmento sector servicios es el más potente y no sólo en Chiclana, que es muy notorio, sino en toda España. Chiclana tiene que ser el primer embajador en el turismo. Aquí, siempre se habla de las plazas hoteleras, pero se nos olvida mencionar las 100.000 plazas de turismo residencial que es un sobresueldo para muchas familias. Estamos hablando de 20.000 viviendas que son segundas residencias y que se utilizan en verano para alquileres y que, afortunadamente, cuelga el cartel de completo durante todas las temporadas estivales. Por eso creo que el turismo es un asunto que hay que mimar. En redes sociales algunos hablan mal del turismo con mucha ligereza cuando seguramente algún familiar vive y tiene su empleo vinculado al turismo directa o indirectamente.

–En el plano político, ¿cómo ha afectado gobernar en minoría tras la destitución de Adrián Sánchez (Ganemos) y la ruptura del pacto?

–Yo voy a continuar trabajando igual o incluso un poquito más, porque además no hay otra. Fue una decisión dolorosa, nada agradable. Espero que se puedan restablecer los puentes de comunicación. Por mí encantado. Pero otro lado, la mayor parte de la Corporación municipal también ha sido capaz de leer el momento en cuanto a la aprobación del presupuesto municipal, salvo el PP, algo que creo incomprensible. No es tiempo de votar en contra a unas cuentas que crecen de forma importante y el gesto que correspondía al PP, como mínimo, era el de abstenerse, aunque opino que le tocaba votar a favor y luego que critiquen los que quieran. No se puede pedir dinero para un asunto y luego votar en contra estando el dinero para ese mismo asunto en los presupuestos. Eso ha hecho el PP, incomprensible.

–¿Qué objetivos se plantean con empresarios y comerciantes de cara a los próximos meses?

–Hemos quedado con la Plataforma Comercial Vive Chiclana para abordar distintos temas pensando para los próximos meses y también tendremos un encuentro con el presidente de los empresarios porque me ha pasado un balance de los efectos de la pandemia en las empresas en Chiclana y es importante profundizar en este asunto. En definitiva, no hay más truco que la comunicación, el diálogo y el entendimiento mutuo. Hay que ponerse en el lugar del otro para seguir construyendo.

–¿Cómo afronta este año recién comenzado?

–Yo tengo muchas esperanzas, soy optimista y estoy muy a tope con mucha energía. Creo que los presupuestos municipales tienen muchos retos que pueden ser muy importantes para el crecimiento y el empleo en Chiclana. Con el hecho de poner mucho dinero en los presupuestos se pretende dar un empuje importante a la ciudad en todos los sentidos. Tenemos que seguir hablando entre todos los colectivos, tanto sociales como económicos, para que nadie se quede atrás y continuar avanzando después del gran dolor que ha provocado la pandemia en muchas familias y en especial en esa treintena de fallecidos, algunos de ellos muy amigos míos.