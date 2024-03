José María Prieto: “Mi afán ha sido elaborar un pregón cristiano, católico, cofrade y chiclanero”

–La primera pregunta es obligada, ¿qué se siente cuando le llaman desde su pueblo para decirle que va a ser el próximo pregonero de su Semana Santa?

–Lo primero fue una sorpresa tremenda, nunca me había planteado que pudieran llamarme para pregonar la Semana Santa, aun siendo chiclanero y muy cofrade, esta idea nunca había estado en mi mente. Además, mis sentimientos fueron de tremenda responsabilidad y respeto, ya que es una decisión muy importante, dada la relevancia de la Semana Santa en la ciudad. A ello se sumó un sentimiento de gratitud total. No sé cómo darle gracias a la Permanente del Consejo, a sabiendas de que son meros intermediarios de la Providencia Divina. Es un auténtico reto personal que asumo con responsabilidad, con gran satisfacción y orgullo.

–¿Cómo ha sido el proceso de elaboración?

–El proceso está siendo maravilloso, una experiencia creativa muy bonita que he disfrutado desde el principio. Estoy con el foco de atención en el pregón y cada momento, cada recuerdo, cada conversación, cada encuentro, lo intento alinear con el texto, para ver cómo completarlo de la mejor manera posible. Me he entrevistado con capataces, pregoneros, vestidores, músicos, sacerdotes, personas con responsabilidad en las cofradías chiclaneras, gente del ámbito de la comunicación cofrade…lo cual me ha servido para conocer aún más la Semana Santa de mi tierra.

–¿Cómo será su pregón? ¿Puede adelantarnos unas pinceladas de este?

–Mi obsesión durante este proceso ha sido elaborar un pregón cristiano, católico, cofrade y chiclanero. He intentado siempre que todo lo que pueda aportar para exaltar la Semana Santa de mi ciudad esté bajo esos parámetros, que a mi juicio son claves. El pregón tendrá tanto verso como prosa y he intentado darle cabida a todas las Hermandades, por supuesto. Además, incorporo pinceladas sobre la oración y el arte sacro, que tan importantes son dentro de la Semana de Pasión.

–¿Cómo se viven las horas previas a ese gran día?

–Intensamente, acudiendo a vía crucis, cultos, ensayos de costaleros, charlas formativas, además de la visita que me organizó el Consejo Local a todas y cada una de las Hermandades de Chiclana, que tan bien me han acogido. Este año la Cuaresma es muy especial para mí y es que, prácticamente desde mi nombramiento, estoy inmerso en actividades cofrades y encuentros, que me han ido aportando experiencias y testimonios para la realización del pregón.

–¿Qué recuerdos tiene de la Semana Santa de su niñez y su juventud en Chiclana? ¿Qué tiene de especial para usted?

–De mi infancia, recuerdo los primeros años de La Borriquita, siendo sin duda un momento de tremenda emoción el inicio de la Semana Santa. Y la salida procesional de Humildad y Paciencia, viéndola acompañado de mis padres. También recuerdo acompañar a mi madre esos primeros viernes de marzo al tradicional besapié del Medinaceli y cómo vivíamos la Cuaresma con los rosquetes y comidas típicas de vigilia. Es un periodo especialísimo para mí y para todos los cofrades, ya que soy de los que piensa que la vida es una semana. En dicha semana se concentran todos los pensamientos, vivencias y recuerdos de una vida. La Semana Santa es la mayor eclosión de los sentidos. Vivo el año esperando estas fechas y vivir ese sueño que, para mí, es la Semana Santa.

–¿Qué quiere reflejar en su anuncio de la Semana Santa?

–Mi principal anuncio irá alineado con el Amor. Creo que es la palabra que puede resumir la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Es el tiempo del Amor. Voy a hacer lo posible para enaltecer esta fiesta religiosa que conmueve tanto las emociones de las personas. Además de amor, por supuesto, quiero anunciar arte, oración, simbolismo, belleza, tradición, familia y recuerdos, ya que este tiempo siempre nos evoca tiempos pasados y nostalgia de lo vivido.

–Dígame tres momentos de la Semana Santa de Chiclana.

–Para mí un momento fundamental es la salida de La Borriquita, que es la que abre la puerta a los sentimientos y emociones, así como la cierra la Virgen de la Soledad. En este año, no hay duda, que Ella, bajo palio, será uno de los momentos más esperados, junto a la primera salida procesional e histórica del Señor de la Paz desde la Parroquia de San Sebastián. Este año con la bendición, vía crucis y salida procesional del Señor de la Oración en el Huerto se completan tres momentos irrepetibles de la Cuaresma 2024.

–¿Cómo valora el estado actual de la Semana Santa de Chiclana y su futuro?

–Creo que estamos en los mejores momentos de la Semana Santa. Ahora bien, en mi humilde opinión, aún falta mucho por hacer. En los últimos años, nuevas hermandades se están sumando, están aportando mucho y lo están haciendo muy bien. Además, veo que hay medios digitales que proporcionan información y debate, lo que supone que hay un espacio de opinión y personas interesadas en lo cofrade. Recuerdo que en los años 80 y 90 no había esa masa crítica y cofrade con tanto interés como ahora y eso es muy importante para seguir creciendo.