Podemos Chiclana hace llegar al gobierno local (PSOE, IU y Ganemos) algunas propuestas económico/sociales para hacer frente a la crisis. Entre ellas, Elena Coronil, concejala de la formación, dice tener una propuesta clara sobre las asignaciones y sueldos de la Corporación municipal al considerar que “tienen unos sueldos muy holgados para poder permitirse aportar de verdad para la solución más que con palabras. ¿O algún socio de gobierno que cobra 4.000 euros no puede seguir viviendo igual de bien con 3.000 euros? Creemos firmemente que es hora de llegar a un verdadero pacto por Chiclana con acuerdos significativos como este, aportando una cantidad fija a las arcas municipales, rebajando de manera fija el abultado salario del equipo de gobierno, que servirán para ayudar a sacar a nuestro pueblo de la crisis a la que nos está sometiendo esta pandemia”.

Por otra parte, el portavoz de Podemos Chiclana, Jorge Guerrero, señala que “el impuesto del IBI, sustento importante de este Ayuntamiento, creemos que debe ser recaudado con criterio, dejando exento a personas que han perdido su empleo por la crisis, autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto mermada su facturación en más de un 75% y solo en su primera residencia, con una valoración de su declaración de la renta".

Guerrero añade al respecto que para ello se podría abrir una línea de ayudas públicas municipales a partir de servicios sociales "que se ajusten a las cuantías que estas personas pagarían por dicho impuesto. Hay que asegurar los ingresos de este impuesto para poder seguir manteniendo los servicios públicos que ofrece este Ayuntamiento. Creemos también que es momento de pedirle a la Iglesia que contribuya con este impuesto en sus edificios que no tengan dedicación al culto y actuar al fin con las mismas obligaciones y derechos que cualquier otra organización o persona".

Al igual propone "que tal y como ya contempla el IBI, subir el tipo a los bienes inmuebles de mayor valor y así los hoteles del Novo que explotan nuestro patrimonio medioambiental y que sus obligaciones fiscales las radican fuera de Chiclana, aporten más a esta ciudad que tanto les ha dado. Es hora de subir este impuesto también a los grandes tenedores de viviendas que especulan con un derecho constitucional. Deben de pagar más por sus viviendas vacías. Es fundamental, igualmente, revisar los valores catastrales como llevamos pidiendo desde la legislatura anterior”.

Guerrero explica la importancia de cumplir con otra de sus propuestas “como ya hemos solicitado desde que entramos en el Ayuntamiento”, no es otra que la recuperación de la gestión de la recaudación de manos de Diputación “ya que la recaudación ha bajado desde que ellos se ocupan, no es un espacio cercano a la gente y además estamos completamente convencidas de que el funcionariado de Chiclana es más que válido para hacer un trabajo excelente, deben recuperar sus competencias”.

Por último, indica que en la última Junta de Portavoces se hizo público en algunos medios que la zona azul volvería a habilitarse en Chiclana próximamente “a nuestro grupo se nos expuso que la empresa o volvía al trabajo o plantearía un ERTE y exigiría por contrato el lucro cesante, nuestra opción es dejar deshabilitada la zona azul, pero hay que ver si podemos pagarlo, la solución es remunicipalizar este servicio para poder mantenerlo inactivo sin que suframos ningún tipo de chantaje o exigencia, como es la situación de Cádiz: la zona azul no debe cobrarse mientras la situación esté así”. De la misma manera se refieren al Concert Music Festival donde indican que “debe ser anulado".

Además, Coronil apunta "a la falta de previsión a la que está sometido el servicio de ayuda local ante la crisis donde se dijo que iba a ser solo personal profesional y que después se ha transferido a voluntarios que, a pesar de su gran predisposición y ganas, carecen de conocimientos y de las condiciones higienicosanitarias obligatorias, o al menos es lo que el Ayuntamiento expuso cuando en un primer momento se le pusieron sobre la mesa la posibilidad de habilitar redes de voluntariado”. De la misma manera protesta porque “hace más de una semana enviamos peticiones de información por registro de entrada, solicitando informes sobre la gestión en el área de Mujer, en temas económicos y en la cuestión de servicios sociales, a día de hoy aún no tenemos respuesta y no he logrado que me contesten ni Cándida Verdier ni Francisco José Salado”.