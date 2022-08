Chiclana rinde homenaje a María Lo, ganadora de MasterChef 10

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha recibido en Alcaldía a la chiclanera María Lo, ganadora de la décima edición del concurso de televisión MasterChef. En este encuentro en el que también ha estado presente la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, así como familiares de la propia María Lo Gómez, el regidor chiclanero ha rendido homenaje, en nombre de la ciudad de Chiclana, a la joven chiclanera, que se proclamó el pasado 18 de julio vencedora del talent show producido por Televisión Española en colaboración con Shine Iberia.

Durante el acto, en el que ha hecho entrega a la joven chef local de una metopa conmemorativa del Ayuntamiento de Chiclana, así como de distintos libros relacionados con la gastronomía chiclanera, entre ellos, el de recetas tradicionales y Sor Chiclana, además de una guía de establecimientos hosteleros de la ciudad, José María Román ha destacado que “es un orgullo para Chiclana que una paisana nuestra haya logrado la victoria en este importante concurso de televisión y recibirle hoy en Alcaldía”. “Se trata de una joven de padre chino y madre chiclanera, cuya familia es muy conocida y de larga tradición, que siempre quiso romper moldes, viviendo la vida con intensidad, cuestión que María ha llevado por toda España”, ha manifestado.

“Cuando la gente ve a una chica joven ganar un concurso nacional de cocina, eso estimula y muchas personas piensan que también lo pueden hacer, lo cual es muy importante”, ha expresado el regidor chiclanero, quien ha pedido públicamente a María Lo que “pueda participar en la Semana de los Esteros, que se desarrolla en el mes de octubre con el objetivo de promocionar el ‘5 J’ del mar, así como en la Fiesta del Chicharrón, que se celebra el próximo miércoles 24 de agosto”. “Globalmente, la hostelería en Chiclana ha dado un salto cualitativo muy importante en los últimos 15 años”, ha incidido José María Román, quien ha añadido que “personas como María Lo son grandes embajadores de Chiclana y nos hace un poco más fuertes”.

Por su parte, María Lo ha explicado su experiencia en el talent show y ha indicado que “he vivido este concurso con una pasión que me he llegado a olvidar de las cámaras. Gracias a que la cocina me sirve para meditar de alguna manera, me aislaba de todo afortunadamente porque soy una persona muy nerviosa y tímida”.