Chiclana aprovecha la EDUSI para iniciar obras en más barriadas

El Ayuntamiento de Chiclana ha adjudicado las obras para las mejoras en diversas barriadas del municipio. Se trata de proyectos que se encuentran enmarcados dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado (EDUSI) de Chiclana, ‘Comprometida con el Desarrollo Sostenible’ previstos en la Plaza de San Sebastián (Solagitas), en la plaza Monterrey, en la calle Cantabria (El Carmen) y en Azalea (Huerta O’farrell). Así lo anunciaron la primera teniente de alcalde y delegada municipal de Urbanismo, Ana González, y la delegada municipal de Vías y Obras, Mª Ángeles Martínez Rico, destacando que la inversión será de más de 660.000 euros.

Durante la rueda de prensa, Ana González señaló que “se trata de actuaciones que se iniciaron en junio de 2021. Los procesos que se desarrollan en el marco de la EDUSI llevan una tramitación que no es fácil y es larga en el tiempo. Estas actuaciones comenzaron en junio de 2021 con la colocación de los ascensores en La Carabina y los forjados en la planta baja de Nuestra Señora del Carmen. Como consecuencia de estas obras pudimos disponer del dinero sobrante de las mismas, para seguir actuando en barriadas, mejoras que se ven reflejadas en las cuatro actuaciones de las que hoy presentamos su adjudicación y que comenzaron a desarrollarse en octubre de 2022. La adjudicación significa que las obras empezarán ahora, por lo que las mejoras comenzarán a ejecutarse en breve”.

Así pues, a la empresa Arquitectura Prefabricada y Modular SL se le ha adjudicado tres de los proyectos. El primero es el de mejora de espacios exteriores vinculados a edificios de viviendas públicas del parque municipal de viviendas en la barriada Nuestra Señora del Carmen, concretamente en la calle Cantabria, para la operación de rehabilitación de zonas comunes y espacios exteriores de residenciales de viviendas públicas para la mejora de la convivencia. La cantidad de adjudicación ha sido de 87.958,53 euros.

El segundo de los proyectos para esta empresa ha sido el de rehabilitación de zonas comunes y espacios exteriores de la barriada San Sebastián, por 244.912,30 euros, mientras que el tercero ha sido el de rehabilitación de zonas comunes y espacios exteriores para la mejora de la convivencia en la Plaza Monterrey, por 269.104,48 euros.

Además, el proyecto para la rehabilitación de zonas comunes y espacios exteriores de residenciales de viviendas públicas para la mejora de la convivencia en calle Azalea y calle Gardenia ha sido adjudicado a Leasan2007, siendo la cuantía de adjudicación de 58.656,06 euros.

Mª Ángeles Martínez Rico recalcó que “la elaboración de estos proyectos puede durar más de un año, por los requisitos que se necesitan al tener que trabajar de la mano con otras administraciones”. “No es casualidad que salgan ahora y que salgan los cuatro juntos, porque desde el Gobierno, encabezado por José María Román, venimos demostrando nuestro compromiso en estos cuatro años y no es otro que el de trabajar día a día por las barriadas, por la ciudad de Chiclana y por todas las zonas que la conforman. Hemos llevado alumbrado público a donde no lo había, hemos colocado acerados y carriles y también con fondos EDUSI. Esto nos ha permitido tener una red de carriles bici y acerado que en 2019 no teníamos. Por eso, no es casualidad que ahora salgan cuatro proyectos, porque es la inercia del trabajo que llevamos realizando en estos años. El Gobierno no puede dejar de trabajar porque vengan elecciones el 28 de mayo, debemos continuar trabajando de la misma manera que venimos haciendo y vamos a seguir haciéndolo”.

Proyecto calle Cantabria

Los trabajos previstos en esta barriada consisten en la intervención en espacios exteriores vinculados a la barriada, principalmente en peatonalizar la calle Cantabria, concretamente en la zona de acceso a colegio público y la zona deportiva El Trovador. De esta forma, además de eliminar las barreras arquitectónicas existentes con motivo del acerado existente en la zona, también está previsto la instalación de bancos, pérgolas, papeleras, así como nuevo arbolado.

Proyecto San Sebastián

En cuanto a las actuaciones previstas, indicar que, por un lado, se procederá a la limpieza mecánica de las fachadas y patios de las viviendas; además de la reparación de desperfectos y pintado de las mismas, así como de entradas a viviendas y en zócalos deteriorados. En los muros exteriores, se llevará a cabo la limpieza mecánica; reparación de revestimiento en fisuras, grietas y defectos superficiales; pintado de los muros y resanado y sustitución de tramos de barandilla en mal estado.

Por otro lado, se actuará en el mantenimiento de muros exteriores y barandillas, así como en medianeras de edificios y en el patio central, donde se procederá a la reparación del pavimento en mal estado y en zona de juegos infantiles y para mayores, instalándose pavimento adecuado, así como juegos infantiles y vallado perimetral, además de aparatos de gimnasia para adultos, bancos, papeleras, pérgolas y fuente de agua potable.

Asimismo, se creará un nuevo acerado en la cuneta existente en el margen de la barriada de San Sebastian con la carretera de Medina, mejorando así la seguridad y el tránsito de los peatones junto a esta vía de entrada a la ciudad. Y, por último, se llevarán a cabo distintas actuaciones, entre ellas, la reposición de alcorques existentes en mal estado, rejillas y tapaderas en imbornales, farolas y alumbrado público en general, adaptación de jardineras y espacios verdes de la barriadas con plantas autóctonas, adecuación de zonas de contenedores de recogida de residuos urbanos y reparaciones de puertas de registro.

Proyecto Monterrey

La Plaza Monterrey se sitúa entre las calles Antillas, Cuba, Bermudas y Jamaica. Una zona de viviendas públicas de promoción municipal y de la Junta de Andalucía, así como de autoconstrucción. El objetivo es recualificar todo el espacio común, acondicionando la zona deportiva, la colocación de juegos infantiles y la mejoras en las zonas comunes de los edificios.

Proyecto Azalea y Gardenia

Entre las actuaciones previstas se encuentran la sustitución del cerramiento por una celosía, la sustitución de barandillas, la limpieza de los cantos, se sustituirán los armarios de ITC y se mejorarán los armarios de los contadores, reponiéndose también los buzones.