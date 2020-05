El Ayuntamiento rescatará la gestión del centro deportivo Costa Sancti Petri

El gobierno municipal llevará al Pleno Ordinario del mes de mayo, que se celebrará de forma telemática el próximo jueves 28, el inicio del expediente administrativo para la resolución del contrato administrativo de concesión para la gestión, mantenimiento y equipamiento del Centro Deportivo Urbano Costa Sancti Petri suscrito con la entidad Sport Assessment SL, para su posterior gestión por parte del Ayuntamiento de Chiclana. En este sentido, el Consistorio chiclanero va a comenzar los trámites administrativos necesarios para el rescate de la gestión de este equipamiento deportivo ubicado en la calle Arrecife.

“Estamos hablando de unas magníficas instalaciones en un lugar privilegiado como la urbanización Costa Sancti Petri, pero que desde su puesta en marcha a finales de 2012 ha sido objeto de numerosas reclamaciones por el mal estado de conservación, así como por numerosas deficiencias en cuanto al servicio por parte de las empresas adjudicatarias”, ha indicado el delegado municipal de Deportes, José Manuel Vera, quien ha añadido que, “además de estos incumplimientos de las cláusulas de la concesión administrativa, también hemos podido constatar que la actual empresa concesionaria no puede acreditar la solvencia técnica exigida en el pliego de cláusulas regulador de la concesión”.

Según el edil, “hemos trabajado intensamente para que la concesionaria mejorase las deficiencias encontradas a lo largo de estos casi ocho años desde su puesta en marcha y que han propiciado numerosas quejas y reclamaciones por parte de los usuarios, hasta que hemos decidido iniciar este expediente para la resolución del contrato y la posterior gestión por parte del Ayuntamiento de Chiclana”, ha explicado el responsable del área, quien ha recordado que, “cuando hemos tenido que colaborar y buscar soluciones, lo hemos hecho cambiando el césped del campo de fútbol 7, instalando pista de hockey y mejorando el spa”. “Sin embargo, ahora es el momento de ser contundentes e inflexibles, pues los hechos así lo requieren”, ha incidido.

De esta forma, al margen de no poder acreditar la solvencia técnica por parte de la actual empresa concesionaria, Vera ha indicado que técnicos municipales han podido constatar en visitas a las instalaciones una serie de incumplimientos, tales como el deterioro de determinados elementos de la instalación (puertas, macrolón de banquillos, tramos de recubrimientos en terraza de cafetería...) o la ausencia de ellos (picaportes, iluminación escalera de graderío del pabellón, tramos de valla perimetral de campo de fútbol 7…). Además, en varias zonas de la instalación se constata que no se ejecuta debidamente la limpieza de sus elementos; mientras que la zona destinada a ‘botiquín’ frente al campo de fútbol 7 está ocupada actualmente como almacén/oficina de actividad de club de fútbol.

El delegado de Deportes ha añadido que la Policía Local ha emitido dos informes, uno en relación con posibles incumplimientos en materia laboral respecto de los trabajadores de la instalación, que ya ha sido trasladado a la autoridad laboral competente, y otro del que se desprenden diversas deficiencias en la citada instalación, entre ellas, incumplimientos en relación con el Libro de hojas de quejas y reclamaciones, la carencia de agua potable en el momento de llevar a cabo la visita; la falta de anclaje de una portería, deficiencias en el perímetro de madera que rodea al campo de fútbol 7 con puntillas que sobresalen y asientos sueltos en el banquillo o falta de revisión de los extintores desde noviembre de 2019.

“Chiclana, desde hace ya muchos años, se ha caracterizado por contar con numerosas y muy buenas instalaciones deportivas, por lo que debemos ser exigentes con nosotros mismos y con aquellas empresas concesionarias de instalaciones municipales”, ha resaltado José Manuel Vera, quien ha indicado que, “pese a las continuas advertencias y a las quejas por parte de los usuarios, vemos que no se está cumpliendo con la normativa ni con las cláusulas del pliego de condiciones, por lo que hemos decidido tomar las riendas de estas instalaciones y proceder al inicio del expediente para la resolución del contrato y la gestión por parte del Ayuntamiento”. “Esperemos que el expediente pueda resolverse lo antes posible por el bien de los usuarios, que a diario practican deporte en estas instalaciones”, ha expresado el delegado municipal de Deportes, quien ha añadido que, “en todo momento, he estado informando a los trabajadores del expediente y les he trasladado paciencia y tranquilidad, ya que no les vamos a dejar solos”.

Hay que recordar que, con fecha 23 de octubre de 2012, se formalizó el contrato por el que se adjudicó a Royal Star Europe, SL la concesión para la gestión, mantenimiento y equipamiento del Centro Deportivo Urbano Costa Sancti Petri, con una duración de 20 años, contados desde la firma del acta de inicio de la prestación del servicio, de fecha 5 de noviembre de 2012, y prorrogable por un periodo quinquenal, sin que la duración total del mismo

pueda exceder de 25 años. Asimismo, indicar que, mediante acuerdo plenario de 22 de mayo de 2019 se autorizó la cesión del referido contrato en favor de Sport Assessment SL, cesión que fue formalizada en escritura pública en el mes de noviembre.

Gabinete de Prensa, Ayuntamiento de Chiclana

