Ana Rancapino se rodea de su familia para presentar su nuevo disco en el Teatro Moderno de Chiclana

Ana Núñez Fernández, conocida artísticamente como Ana Rancapino, protagoniza un recital flamenco este viernes, 31 de mayo, a las 20 horas, en el Teatro Moderno de Chiclana. Para la ocasión, estará acompañada por parte de su familia, su hermano Alonso y su hija Esmeralda. Pero, en gran medida, también estará presente su padre, Alonso, el fundador de la saga bajo dicho nombre artístico: “Le pedí un título a mi padre y me dijo que le pusiera ‘La verdad del flamenco’. Pero, eso lo puede decir él, yo no, porque todavía no tengo tanto recorrido como para hacerlo. Así que, por eso, lo he titulado ‘Como dice mi padre, la verdad del flamenco’”.

Se trata de algo más que un simple concierto. Es la presentación oficial de su nuevo disco, producido por Paco Cepero, que también actuará en esta gala, junto con otro guitarrista de largo recorrido como Paco León. Completarán el cartel los aires festeros y gitanos de la familia El Sopa. Las localidades, a precios populares, se encuentran a la venta tanto en la taquilla del teatro, en horario de 17 a 21 horas, como en la plataforma www.tickentradas.com.

Ana Núñez Fernández nace en 1985 en el seno de una familia artista, hija de Alonso Núñez ‘Rancapino’ y Juana Fernández. A sus 14 años, comienza a dedicarse al cante flamenco. En 1999, de hecho, se incorporó al coro de villancico del barrio Santa María, en Cádiz, rodeada de grandes figuras como Mariana Cornejo, Chano Lobato y Vicente Soto ‘Sordera’. En 2002, comienza una gira por toda España en familia.

En 2008, Niña Pastori contó con ella para la grabación del disco ‘Esperando verte’ y en 2009 la acompañaría como corista en una gira por toda España. De nuevo retomaría Ana su cante ofreciendo desde entonces recitales por todo el país y participando en grandes eventos como ‘Rancapino 75’, el homenaje que la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla tributó a su padre.