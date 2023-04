Así se ve la Catedral de Cádiz en Blasphemous 2, un videojuego inspirado en la Semana Santa

Blasphemous 2 ha lanzado su primer tráiler en el Nintendo Indie World, un evento de Nintendo en el que se muestran las novedades de desarrolladores independientes de todo el mundo. Este videojuego sevillano es una secuela inspirada en la Semana Santa andaluza desarrollado por el estudio de Sevilla The Game Kitchen. Se trata de una auténtica obra de arte en la que se recrean los lugares más emblemáticos de Andalucía como la Mezquita de Córdoba, la Alhambra, el puente de Triana de Sevilla y la Catedral de Cádiz, entre otros intereses andaluces.

Sí, lo que estás leyendo y viendo en el tráiler. La Catedral de Cádiz ha sido protagonista en los primeros segundos del tráiler de Blasphemous 2 y, tras su lanzamiento, han sido muchos los usuarios de Twitter los que la han identificado rápidamente en la primera escena. Y es que la idiosincrasia de Blasphemous se asienta sobre Andalucía, su costumbrismo y la Semana Santa. De hecho, su protagonista es un Penitente que despierta en una nueva tierra extraña y es desplazado de su lugar de descanso final, por lo que vuelve a ser arrojado al interminable ciclo de vida, muerte y resurrección. Al protagonista de la historia no le queda de otra que explorar el peligroso nuevo mundo al que ha sido desplazado y enfrentarse a sus enemigos. Blasphemous 2 saldrá a finales de verano de 2023, pero no solo para PC, también para Nintendo Switch, PS5 y Xbox Series X/S. En cuanto a la antigua generación de consolas, también estará disponible para PS4 y Xbox One.

¡Esto es una pasada @TheGameKitchen ! Enhorabuena a todos por este pedazo de tráiler.Ya estoy esperando con ganas que salga y probarlo porque parece que será muy divertido de jugar y con muchos detallitos.(Y gracias por traer la Catedral de Cádiz a #BlasphemousII 💖) pic.twitter.com/HUsDbEM7vR — Lucy Scarlet 𒌐 Blasphemous II hype 𒌐 (@LuceScarlet) April 19, 2023

El Penitente se va a CÁDIZ, o a algo con una catedral la mar de parecida. No podían faltar unas criaturas anfibias hostiles, quizá inspirados por la famosa leyenda del hombre pez de Liérganes. pic.twitter.com/OZUk1UMIty — Javier Prado (@JaviertPrado) April 20, 2023