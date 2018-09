Más sentimientos con Cádiz que con Tenerife

La visita de Álvaro Cervera al Heliodoro Rodríguez López supondrá para el técnico un partido especial porque se mide a uno de sus ex equipos con un Cádiz que se ha convertido en la escuadra a la que más veces ha dirigido. Curiosamente, en el banquillo local se sentará otro entrenador con el que comparte honores de ser de los que más encuentros ha estado al frente del cuadro insular.

“Después de salir de allí la primera vez que fui me resultó especial, pero ya después te habituas cuando vuelves”, afirma sin dar mayor importancia a la visita de este sábado. Unos sentimientos por el cuadro canario que contrastan con lo que confiesa sentir en la Tacita de Plata. ¿Se siente Cervera querido en Cádiz? “Sí, me siento cómodo. La vida del entrenador es la que es, cuando ganas es hasta guapo y cuando pierdes todo lo contrario. No le busco un porqué a todo. Mandan los resultados. Si pierde la explicación es negativa y si gana, positiva”.