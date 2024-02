Robert Navarro, un soplo de aire fresco en el Cádiz CF

El Cádiz CF no levanta cabeza con el nuevo entrenador y continúa en zona de descenso al no conseguir encontrar el camino de la victoria. Con 24 jornadas ya disputadas, dispone de 14 capítulos para reaccionar y evitar la caída a la categoría de plata.

El equipo amarillo no termina de funcionar no como bloque ni en las individualidades. Son veinte los partidos consecutivos sin ganar en una crisis que nunca había sufrido en su historia y que de momento no tiene fin.

A lo máximo que llega es a dejar la portería a cero cuando consigue defender con eficacia. Poco más. Rascar algún empate no es suficiente para poder aspirar a una permanencia que sólo es posible con un buen número de victorias. Lleva sólo dos en lo que va de temporada (en las cuatro jornadas iniciales).

El Cádiz CF no está a la altura en líneas generales, aunque en los últimos tiempos emerge la figura de Robert Navarro, el único que sobresale, el único capaz de ofrecer algo diferente con el balón.

El joven extremo (21 años) cedido por la Real Sociedad está teniendo ahora la continuidad de la que no gozó en la primera vuelta. Ocupa la banda izquierda, una posición con mucha competencia en la que también se desenvuelven Brian Ocampo y Darwin Machís. Entre problemas físicos y bajo rendimiento, ni el uruguayo ni el venezolano están dando la talla y el catalán se hace con el puesto.

Mauricio Pellegrino deposita su confianza en Robert Navarro, el único futbolista que desborda, que intenta un regate, que dibuja diagonales y cuando tiene ocasión armar el disparo. Estuvo cerca de marcar en el reciente duelo ante el Betis con un derechazo que no fue gol la gran parada de Rui Silva.

El barcelonés es un soplo de aire fresco en un equipo que lo pasa muy mal cuando debe abordar la tarea del ataque posicional. No tiene reparos en tomar la responsabilidad pese a su juventud. Recibe, encara e intenta asociarse aunque a veces no adopte la decisión correcta con la pelota.

El extremo es fijo en las alineaciones del nuevo entrenador y quiere aprovechar la oportunidad para demostrar su valía. Derrocha ganas sobre el césped y quiere ayudar a lograr la permanencia.