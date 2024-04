Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Girona

El Cádiz CF se queda sin margen de error en el momento más complicado de la temporada, cuando la victoria es tan necesaria como el oxígeno para mantener las constantes vitales en la despiadada lucha por la permanencia.

La dificultad de la nueva misión es aún mayor que la del pasado fin de semana, cuando el conjunto amarillo perdió (0-1) en el estadio Nuevo Mirandilla frente a la segunda unidad del Barcelona. No sólo no tiene el comodín de local sino que visita el sábado 20 de abril a un Girona extra motivado en un encuentro con un un contraste diáfano.

Mientras el cuadro catalán pretende apuntalar la tercera posición (sin renunciar a la segunda) en su carrera hacia la ‘Champions’, el Cádiz CF, desde la 18ª, en zona de descenso, está obligado a ganar para tratar de agarrarse a las posibilidades de seguir Primera División.

La gigantesca diferencia de puntos, nada menos que 40, entre uno y otro refleja la brillante trayectoria del Girona (65) frente a la deficiente marcha de un equipo amarillo (25) que debe recurrir a la épica para hacer lo que no ha hecho en todo el curso, que es lograr un triunfo lejos de su feudo con el que dar un paso al frente.

La victoria es un asunto de estado no sólo para tener la opción de acortar distancias al 17º, sino para que no se incremente la desventaja de tres puntos que le separan de ese puesto. Las posibilidades de éxito en el campo del Girona pasan por una actuación perfecta en todas las facetas del juego y sobre todo por el acierto en las dos áreas. La mala defensa de las acciones a balón parado le están costando puntos a un equipo que no puede seguir haciendo concesiones si quiere continuar un año más en la máxima categoría.

El Cádiz CF tiene prohibido cometer errores que faciliten la vida a un adversario que se muestra intratable en casa, donde gana casi todos sus partidos. De hecho, es el local más goleador del campeonato con una media de 2,5 tantos por encuentro.

El conjunto entrenado por Míchel destaca por su voracidad ofensiva que lleva a atacar sin tregua por dentro y las bandas. Mauricio Pellegrino confía en su equipo para contener a un gran rival y ser capaz de hacer daño a la contra. Lo previsible es un dominio de los anfitriones con los visitantes en busca de transiciones rápidas.

Todo apunta a un once similar al del último envite por parte de los gaditanos con la novedad de Lucas Pires en lugar del sancionado Javi Hernández. La principal duda es quién será el acompañante de Juanmi en punta.

Alineaciones probables

Girona: Gazzaniga, Èric, David López, Blind, Miguel; Aleix García, Yan Couto, Iván Martín, Herrera, Sávio y Dovbyk.

Cádiz CF: Conan Ledesma, Iza Carcelén, Ousou, Víctor Chust, Lucas Pires, Rubén Alcaraz, Álex Fernández o Samassékou, Sobrino, Robert Navarro, Juanmi y Chris Ramos o Maxi Gómez.

Árbitro: Alberola Rojas (castellano-manchego).

VAR: Prieto Iglesias (navarro).

Estadio: Montilivi (21:00/Dazn).