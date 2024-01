Pablo Machín, una apuesta arriesgada para el banquillo del Cádiz CF

Todos los caminos conducen ahora mismo a Pablo Machín para que se convierta en breve en el nuevo entrenador del Cádiz CF. Es la opción más factible en este momento. Parece que puede ser la definitiva.

El club lo intentó con Diego Martínez, que no fue receptivo después de finalizar a principios de diciembre de 2023 su corta etapa de cinco meses en el Olympiacos (Grecia). No hubo oferta del club a Joan Francesc Ferrer 'Rubi' mientras hay abiertas dos o tres opciones que no son fáciles porque de momento ninguna termina de cuajar.

La posibilidad de Guille Abascal parece diluirse debido a las elevadas pretensiones económicas del Spartak de Moscú, que podría pedir un alta cantidad de dinero para traspasar al técnico. Esa situación supone un obstáculo y el Cádiz CF se centra ahora en Machín.

El técnico soriano firmará por el conjunto amarillo si se desliga del Apollon Limasol (Chipre) al que se unió hace menos de un mes (el 26 de diciembre). Acaba de llegar y ya quiere irse.

Se trata de una apuesta arriesgada por parte del Cádiz CF. No es un entrenador que se caracterice por salvar equipos. De hecho, tras subir al Girona a Primera en la temporada 2016-17 y conseguir la permanencia el siguiente curso, después no ha llegado a sobresalir. Eso sí, acumula 125 encuentros en Primera.

En la campaña 2018-19, duró 27 jornadas en el Sevilla, el equipo más grande al que ha dirigido. En la 2019-20, estuvo en el banquillo del Espanyol entre la décima y la 18ª jornada (10 encuentros) y la falta de resultados llevó a su salida.

En la 2020-21, arrancó la campaña con el Alavés pero fue cesado tras 18 capítulos. En la reciente 2022-23, se hizo cargo del Elche en la 15ª jornada pero no logró enderezar el rumbo del cuadro franjiverde y fue despedido tras la 26ª semana.

Además del Apollon, Machí tuvo otras dos experiencias en el extranjero. Entrenó al Al-Ain (Emiratos Árabes Unidos) de febrero a mayo de 2021. Del 1 de julio de ese año al 26 de enero de 2022, estuvo en el banquillo del Al-Raed (Arabia Saudí).