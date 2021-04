Álvaro Negredo, candidato al Equipo de la Temporada de la Comunidad de FIFA 21

Como cada año por estas fechas, FIFA 21 escoge a los mejores futbolistas de la temporada en su evento TOTS (Team Of The Sesion), dentro del popular modo de juego FUT. Además de las plantillas más destacadas de LaLiga Santander, la Premier o la Bundesliga, la comunidad gamer también tiene voz y voto para escoger a su Equipo de la Temporada, seleccionando a través de la web de FIFA al once que recibirá una carta mejorada en el videojuego de EA Sports.

Y entre los cien candidatos a formar parte del Equipo de la Comunidad de FIFA 21 se encuentra el cadista Álvaro Negredo, uno de los pocos representantes de la Primera División española en la votación. El delantero del conjunto amarillo, máximo goleador de los de Cervera con siete dianas, ha llamado la atención de los expertos de EA Sports por su gran rendimiento y compite con atacantes como Moise Kean (PSG), Michael Antonio (West Ham) o Andrea Bellotti (Torino) por una de las tres plazas de delantero en el once del TOTS.

De ser finalmente seleccionado, la carta de Álvaro Negredo en FUT podría experimentar una importante mejora. Actualmente la carta básica del jugador cadista cuenta con una media de 76 y es una de las tres de tipo oro de la plantilla, junto a las de Augusto Fernández y Rubén Sobrino.

En el listado de candidatos figuran futbolistas de LaLiga Santander como el meta Álex Remiro y el centrocampista Mikel Merino (Real Sociedad), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Joselu (Alavés) y el madridista Fede Valverde, además de estrellas de talla internacional como el defensa del Bayern David Alaba, Chiesa (Juventus), Ndombele (Tottenham) o Duvan Zapata (Atalanta). Junto a ellos, jugadores menos conocidos pero que han destacado en sus respectivas ligas como Edouard (Celtic), Daka (RB Salzburgo), Tsyganov (Dinamo de Kiev) o el ex de Sevilla y Rayo Kakuta (Lens).

El popular videojuego de EA Sports anima a los usuarios a aportar "tu granito de arena y ayúdanos a elegir los integrantes de la plantilla completa con la votación del TOTS de la comunidad. Es tu oportunidad para decidir quién integrará la plantilla a partir de una preselección de los jugadores más regulares de la temporada 2020/21 que hayan ganado un máximo de un artículo especial en FUT 21, con un máximo de cuatro jugadores de la misma liga".

Candidatos al TOTS de la Comunidad de FIFA 21

Porteros

Alessio Cragno - Cagliari

Álex Remiro - Real Sociedad

Alphonse Areola - Fulham

Fernando Muslera - Galatasaray

Kasper Schmeichel - Leicester City

Péter Gulácsi - RB Leipzig

Walter Benítez - OGC Niza

Defensas

Aaron Wan-Bissaka - Manchester United

Ahmed Sharahili - Al Shabab

Alexander Scholz - FC Midtjylland

Connor Goldson - Rangers

David Alaba - Bayern de Múnich

Edmond Tapsoba - Bayer 04 Leverkusen

Emre Can - Borussia Dortmund

Espen Ruud - Odds Ballklubb

Filip Mladenović - Legia Warszawa

Francesco Acerbi - Lazio

Gianluca Mancini - Roma FC

James Justin - Leicester City

Johan Larsson - IF Elfsborg

Kang Sang Woo - Pohang Steelers

Ko Itakura - FC Groningen

Kurt Zouma - Chelsea

Lucas Digne - Everton

Marcos Senesi - Feyenoord

Nicolás Tagliafico - Ajax

Nordi Mukiele - RB Leipzig

Philipp Max - PSV

Ridle Baku - VfL Wolfsburgo

Roberto Lopes - Shamrock Rovers

Romain Perraud - Stade Brestois 29

Tyrone Mings - Aston Villa

Centrocampistas

Anders Christiansen - Malmö FF

Ángel Correa - Atlético de Madrid

Atiba Hutchinson - Beşiktaş

Bruno Costa - Paços de Ferreira

Christopher Nkunku - RB Leipzig

Embarba - RCD Espanyol

Farid Boulaya - FC Metz

Fayçal Fajr - Sivasspor

Federico Chiesa - Piemonte Calcio

Federico Valverde - Real Madrid

Gaël Kakuta - RC Lens

Gonzalo Martínez - Al-Nassr

Hans Vanaken - Club Brujas

Jonas Hofmann - Borussia M'gladbach

Jordan Veretout - Roma FC

Konstantinos Fortounis - Olympiacos

Lee Jae Sung - Holstein Kiel

Louis Schaub - FC Luzern

Luis Romo - Cruz Azul

Manuel Locatelli - Sassuolo

Marco Mancosu - Lecce

Merino - Real Sociedad

Michael Liendl - Wolfsberger AC

Naïm Sliti - Al-Ettifaq

Olimpiu Moruțan - FCSB

Oliver Skipp - Norwich City

Pierre-Emile Højbjerg - Tottenham Hotspur

Piotr Zieliński - Nápoles

Ryan Gauld - Farense

Sercan Sararer - Türkgücü München

Tanguy Ndombélé - Tottenham Hotspur

Téji Savanier - Montpellier HSC

Viktor Tsygankov - Dynamo Kyiv

Wu Xi - Shanghái Greenland Shenhua

Delanteros