Un empate para cerrar el periodo de ensayos (1-1)

El Cádiz CF cerró el periodo de ensayos con un empate a uno frente al Almería en un típico de pretemporada pese a que la Liga está a la vuelta de la esquina. Pocas conclusiones dejó un amistoso que sirvió más de rodaje que de otra cosa.

El Cádiz CF fue de más a menos en una primera parte notable (sobre todo en los compases iniciales) y una segunda discreta que, sin embargo, finalizó con empuje. Negredo se estrenó como goleador, buenos minutos de Javi Navarro, chispazos de Malbasic e irrupciones de Salvi fuera las notas más reseñables.

Al contrario de lo que se podía pensar, el Cádiz CF no arrancó con una alineación parecida a la que se puede espera para la jornada inaugural de Liga. Pese a la cercanía del banderazo de salida del campeonato, se trató de un ensayo más para tomar rodaje que para definir el posible once del próximo sábado, quizás por aquello de no mostrar demasiadas cartas.

Los gaditanos, con la segunda equipación, de tonos azulados, comenzaron con la máxima energía, un 4-4-2 y el carril de derecho convertido en un paraíso por el que transitaron con ímpetu Iza Carcelén y Javi Navarro, con especial protagonismo para el extremo.

El apabullante inicio tuvo su máxima expresión en un derechazo de Jorge Pombo (antes del minuto 5) desde la frontal con el que estrelló el balón en el larguero. La intensidad fue semejante a la de un partido oficial, con una presión asfixiante arriba alternada con conocido repliegue en busca de robo y salida con rapidez.

Los acercamientos a portería se sucedieron sin puntería. Los disparos de Nano Mesa y José Mari se marcharon alto mientras el Cádiz siguió a lo suyo hasta que el Almería empezó a aparecer. Avisó Petrovic con un latigazo lejano que llevó el cuero hasta el regazo de David Gil.

Lo difícil de comenzar tan fuerte es mantener el ritmo. El recién ascendido dejó de encontrar la pelota con tanta frecuencia y la balanza del juego se equilibró. De hecho, Iván Balliu envió el esférico al larguero (minuto 28) en una clara demostración de que la situación había cambiado.

De nuevo impidió David Gil el 0-1 al rechazar un zurdazo de Lazo en el 38. Los amarillos (azules) se habían diluido, con dificultades para pisar el área contraria, aunque cuando lo hizo fue para dar variar el marcador.

El cero a cero parecía inevitable al descanso hasta que en el 44 irrumpió Álvaro Negredo con una jugada de su mejor versión. Cazó el balón en una contra, regateó a Ibiza y el defensor metió la pierna a destiempo para derribar la madrileño dentro del área. Penalti que transformó el delantero en su primer gol como cadista. Él se fabricó el tanto: control, regate, máximo castigo y ejecución.

El Cádiz encontró un suculento premio justo antes de descanso que a punto estuvo de duplicar Fali con un misil que Fernando desvió a córner justo antes último pitido del árbitro.

Se trataba de sumar minutos y tras el intermedio saltó al césped un once completamente nuevo, como si de otro partido se tratase, con la primera participación de Álex Fernández en pretemporada.

No tardaron en empatar los rojiblancos, también con un once casi nuevo. En el 54, Dani Albiar firmó el 1-1, tras cometer falta sobre Alberto Perea, con un disparo tan potente como lejano que sorprendió a Alberto Cifuentes.

El gol del Almería llegó en el inicio de un segundo acto alocado, con fragilidad defensiva por ambos lados y todo a expensas de acierto en el remate. No atinó Malbasic (en el 55) en el mano a mano con Lluís.

Los rojiblancos dieron mayor sensación de peligro, con la posesión del balón y un Cádiz con problemas para defender, robar y salir a la contra. Cuando lo logró sí se aproximó con una destacada aportación de Malbasic en la recepción de espaldas y posterior entrega y en acciones individuales.

Protegido en su parcela, el equipo gaditano lo apostó todo a los espacios que dejó el rival, pero no pasó de buenas intenciones en una segunda parte discreta.