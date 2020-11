Sinergy pide la suspensión de la junta de accionistas

La convocatoria de la junta general de accionistas del Cádiz CF, fijada para el próximo 26 de diciembre, encuentra rechazo por parte de Sinergy, que ha solicitado ante el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Cádiz la suspensión cautelar de esa asamblea al considerar que "no se ajusta a derecho y será declarada nula", sostiene José Enrique Rodríguez Zarza.

La entidad cadista incluye en el orden del día de la junta extraordinaria la repetición ‘ex novo’ de la ampliación de capital llevada a cabo en 2017 y otro aumento de capital social por un importe de 3 millones de euros que se desarrollará antes del 31 de mayo de 2021.

El abogado de Sinergy entiende que lo que pretende hacer el consejo de administración del Cádiz CF "es un acto más posterior a la subasta de acciones que fue declarada nula y todos los actos posteriores serán declarados nulos por no ser legales".

Zarza dice que "se tiene que restituir las legalidad y después construir un Cádiz CF desde cero. Por un lado, el consejo pretende subsanar una ampliación denegada por el Registro Mercantil. Por otro, subsanar un problema creado por Manuel Vizcaíno y Locos por el Balón, porque el Cádiz CF tenía un capital de 4,3 millones de euros y para intentar diluir la parte de Sinergy hicieron una operación acordeón y disminuyeron 30 veces el valor de las acciones. Eso era contrario a la Ley de Deportes que establece que un club no puede tener menos capital social del 50 por ciento del que se constituyó".

"El capital social se redujo tanto que las aportaciones en especie de Locos por el Balón, hechas por compensación y que están bajo sospecha, no cubría el capital social mínimo", indica Zarza antes de añadir que "el Consejo Superior de Deportes le advirtió al Cádz CF que tenía aumentar el capital si quería cumplir con la Ley y por eso hizo falta la segunda ampliación que el Registro declaró nula”.

El representante de Sinergy acusa a Vizcaíno de "querer hacer una votación con unas acciones que no son suyas. El problema es que el Juzgado le ha requerido que nos devuelvan las acciones y ellos pretenden hacer una votación con unas acciones que no son suyas y sin haber inscrito nuestras acciones. El Juzgado les requiere que restituya la legalidad al momento antes de la subasta, que fue anulada. Por lo tanto el capital del club debería ser 4,3 millones cuando estaba Sinergy y con ese capital no hacía falta una ampliación de capital".

Zarza argumenta que la nueva ampliación de capital que se dispone a hacer el club "es nula de pleno derecho porque se hace sin prima de emisión. Plantea que el Cádiz CF tenga un capital de cinco millones y pico pero los tres millones de euros que fija el nuevo aumento valora el Cádiz CF en dos millones y pico cuando vale 40 millones, es que es lo que vale un club en Primera División”.

"Pretenden que con 3 millones alguien se haga con un 60 por ciento del capital social del club. Plantean robar a los accionistas minoritarios del Cádiz CF, a los que pido que se unan y denuncien esta situación", finaliza Zarza.