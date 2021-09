Responden a Iván Alejo desde Valladolid

El malestar de Iván Alejo con el Real Valladolid ha sido notorio. El extremo del Cádiz CF mostró su enfado cuando desde Pucela no se ejecutó su llegada al club, como era su deseo. "Era, es y seguirá siendo mi sueño jugar en el equipo de mi ciudad y devolverlo a Primera. Hice el mayor esfuerzo de mi carrera por regresar y se incumplió un compromiso que me hizo rechazar muchas opciones", aseguró Iván Alejo cuando se rompió su regreso al conjunto blanquivioleta.

Fran Sánchez, director deportivo del Valladolid, ha hablado de lo sucedido con Alejo. "Desde el día en que llegamos al club se han dado muchas informaciones sobre esa posible incorporación. La operación nunca ha sido sencilla; se pudo dar, pero estaba condicionada a cosas que no se dieron. Trabajamos con Pacheta con la idea de lo que era lo mejor para el equipo, pero él no es el responsable de que no esté aquí. Es cierto que tenía mucha ilusión y que iba a hacer un esfuerzo, y para nosotros habría sido un contrato importante, pero estaba condicionado a una serie de movimientos. Con ellos fui totalmente claro; trabaja con dos agencias de representación y hablé con tres representantes. Entiendo que pueda producirle frustración, pero no me ha gustado su mensaje del último día".

Sánchez descarta que haya influido en la marcha atrás la llegada de Gonzalo Plata. "Para nada. Lo de Plata se inicia antes, pero se activa cuando se le caen opciones de Primera División. Estuvo a punto de ir a la Fiorentina y tenía posibilidades de Primera, y se activó el 25 de agosto. Yo lo compartí con los representantes de Alejo, sin dar el nombre del otro jugador, cuando no tenía por qué hacerlo. Los términos comentados con el Cádiz CF eran en forma de traspaso, y si yo no hacía una venta, no se podía dar, y ellos lo saben. En la banda derecha tenemos a Pablo Hervías, a Janko y a Luis Pérez y por delante hemos incorporado a jugadores que, en mi opinión, se desenvuelven mejor a pierna cambiada. Si se hubieran dado los condicionantes de las salidas lo habríamos contemplado. Hablamos de todas esas cosas y en cuanto no pasaron les transmití que era difícil que pudiera darse", ha asegurado el responsable de la planificación de los pucelanos.