Querol busca aire con los perseguidores

David Querol, refuerzo cadista en el segundo plazo de fichajes, habla del deseo de hacerse fuerte en la zona de play-off y alejarse de los que vienen por detrás. Lo dijo hoy en la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal. “Sabíamos que esto podía pasar. Cuando llevas muchos partidos sin perder, la derrota está cerca de llegar. Ahora toca pensar en el partido ante el Lugo. Es una pena, pero la Segunda tiene esto, que cuando llega final de liga cualquier equipo puede llegar y ganarte. Todo el mundo quiere ganar para conseguir su objetivo y no va a ser nada fácil lograr el nuestro”, ha apuntado.

Precisamente sus siguientes palabras han ido en esa dirección. "Cuando llegué aquí me dijeron que el objetivo era los 50 puntos, ahora intentamos clasificarnos para el play-off”, entiende Querol. Todo ello con una clasificación que no pone las cosas fáciles. “Las matemáticas dicen que hay muchos equipos que se pueden colocar arriba al igualo que nosotros. Si ganamos está claro que no nos pueden pillar los de atrás, así que eso tenemos que hacer, ganar”, al tiempo que ha recordado que sumar los tres puntos es ya una labor compleja. “Las victorias cada vez se pagan más caras. El otro día se encerraron atrás y no había manera. El Nàstic ganó al Albacete al final y eso demuestra lo que es esta categoría”.

Querol espera que el factor campo pese lo suyo ahora que hay varios partidos de manera seguida como local. “Fuera de casa es muy difícil ganar. Tenemos una oportunidad muy buena de esos tres partidos en casa, pero tenemos que centrarnos en el partido del Lugo y ya luego pensaremos en Córdoba”.No tiene problemas por los cambios de puestos, a lo que dice que está acostumbrado. “La verdad es que suelo jugar en las tres posiciones de arriba. Si me tengo que decantar por una, esa es arriba. Del tiempo que llevo aquí toco muchos balones arriba y estoy contento con ese trabajo. Cuando veía al Cádiz llegaba por banda y costaba que entraran en juego los de arriba, ahora no porque eso ha cambiado”.

Espera que su llegada y la de otros compañeros en enero haga más fuerte al plantel. “Cuando llegué supe que iba a ayudar al equipo en lo que podía y eso hacemos todos los que hemos venido en el mercado. Venimos para trabajar y llegará el momento de todos”.