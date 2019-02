Manu Vallejo sigue sin entrenar y está casi descartado

La semana avanza en el primer equipo del Cádiz y empiezan a definirse algunos aspectos que afectan al estado físico de los jugadores. El aspecto negativo lo pone el gran protagonista de la semana, Manu Vallejo, quien continúa aquejado de problemas físicos y hoy tampoco se ejercitó junto al grupo. En su caso, ni siquiera se le vio por el terreno de juego como sí sucedió ayer martes, cuando efectuó algunas carreras. Mejor las cosas para David Querol. El ex del Reus, que se llevó un golpe en el choque disputado en el campo del Alcorcón, no entrenó ayer, si bien hoy lo hizo con normalidad.

Manu Vallejo ha sido uno de los fijos en el esquema de Álvaro Cervera desde que comenzó la Liga. Sin embargo, las primeras dolencias del atacante en el presente curso están dando más guerra de lo esperado y este jugador apunta a ser baja por segunda jornada consecutiva. El chiclanero está en manos de los recuperadores para tratar de llevar a buen puerto las molestias musculares que le acompañan desde la semana pasada. No estuvo en Alcorcón ni parece, salvo sorpresa, que vaya a jugar el sábado ante el Tenerife. Una ausencia notable a pesar de los refuerzos invernales porque Manu Vallejo se ha convertido en una pieza muy importante en este Cádiz.

Dentro de lo negativo, es un alivio el hecho de que Jairo Izquierdo vuelva a estar disponible tras cumplir sus dos encuentros de sanción. El extremo está llamado a jugar de inicio contra el conjunto insular.David Querol también ha dejado atrás el golpe que se llevó el pasado domingo en el campo de Santo Domingo, lo que hoy quedó de manifiesto al entrenar con absoluta normalidad junto al grueso del grupo. No lo hizo ayer martes, pero sí esta mañana; estará apto para el sábado.

Otro jugador a vigilar es Brian, que no jugó en Alcorcón al tener una rodilla inflamada y su lugar lo cogió Matos. Tanto el ex del Sevilla Atlético como Espino serán candidatos a salir de inicio si el lateral zurdo titular no se recupera a tiempo para reaparecer el sábado.