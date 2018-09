Indiferente ante las críticas

El entrenador del Cádiz es perfectamente consciente de que la mala racha del equipo ha motivado críticas, aunque opta por mostrar cierta indiferencia ante lo que pueda opinar la afición. “Imagino que cuando el equipo pierde, aunque en casa hacía un año que no perdía, y además con no muy buena sensación, es normal que haya gente a la que no le gusta y lo manifiesta. No estoy al tanto pero es lógico, las cosas no están saliendo y están preocupados”.

Álvaro Cervera prefiere centrarse en lo que depende de él, de su trabajo. “Tenemos que tener las cosas claras, intentar que salgan. Puede ser que ahora no tengamos seguridad, y cuando no salen las cosas pues los aficionados se manifiestan, ponen pegas, pero nosotros tenemos que tener las ideas claras, saber lo que tenemos que hacer”.

El responsable del banquillo cadista no hace valoración sobre lo que se opina desde fuera. “Prefiero apartarme en el tema de las críticas porque las ha habido cuando ganamos, imagino que más cuando perdemos”.