García Pimienta asegura que "será un partido de paciencia"

La Unión Deportiva Las Palmas aún está recuperándose del partido de este jueves contra el Real Betis y ya tiene que desplazarse hasta Cádiz para una auténtica final en la penúltima jornada de LaLiga. Un hándicap que preocupa a García Pimienta, técnico del conjunto insular.

"Ayer hicimos recuperación con los jugadores que jugaron contra el Betis, el resto entrenó y están bien. Veremos cómo llega la gente. Haremos un entrenamiento muy cortito, de activación y mañana por la mañana, que ya habrán pasado prácticamente 72 horas, veremos exactamente el estado de los jugadores para hacer la mejor alineación posible".

Para este compromiso en el que Las Palmas se juega cerrar la permanencia o sufrir hasta la última jornada, el preparador dispone de los mismos que el jueves. "Tenemos a Daley Sinkgraven todavía de baja, el resto está perfectamente y espero que puedan competir mañana contra el Cádiz», explicó .

García Pimienta deja la puerta abierta a tener que pelear hasta el final por la salvación aunque este domingo tenga la opción del Cádiz CF. "Dijimos antes del partido contra el Betis que teníamos tres oportunidades, yo creo que se hizo un muy buen partido ante un grandísimo rival como el Betis. Conseguimos un punto importante por el juego, la actitud y el compromiso. Todo pasa por competir como se hizo contra el Betis. Mañana será un partido muy exigente ante un Cádiz que se está jugando todo y que va a ser muy difícil, ellos tienen que ganar, pero nosotros nos jugamos muchísimo y vamos a ir desde el primer momento a competirlo al 100%".

El ambiente que se encontrarán en el Nuevo Mirandilla. "Me imagino que a la inversa sería exactamente igual. Las aficiones están para ayudar a sus equipos, a ellos les queda dos partidos donde tienen que hacer los seis puntos. El partido va a ser muy exigente, el Cádiz es un rival competitivo que tiene jugadores con mucha experiencia en la categoría y que sabe convivir con esta situación porque ha sacado esta situación en temporadas anteriores".

Dudas ante qué Cádiz CF se va a encontrar. "No sabemos cómo va a plantear el partido el Cádiz porque tiene la necesidad de ganar. No sé, yo me imagino un partido en el que la tensión del partido haga que nosotros podamos llevarlo hacia donde más nos interesa, al control y el dominio. Será un partido de paciencia y estar muy concentrado en todas las acciones", apuntaba.

Aunque el empate sea suficiente para la salvación, Pimienta lo tiene claro: "A mí la experiencia me dice que si planteas un partido, un equipo como el nuestro, con la intención de empatarlo, cuando el otro equipo tiene la necesidad, lo normal es que lo pierdas. Tenemos que plantear el partido sabiendo que tiene que ser un partido largo, no lo vamos a ganar en el minuto uno, pero sí tenemos que plantear un partido con la intención de ganarlo".

La importancia de la visita al Cádiz CF como profesional del banquillo. "Son situaciones diferentes con la temporada pasada, pero el objetivo va a ser el mismo, la temporada pasada el ascenso nos permitió jugar en Primera División esta temporada y la permanencia nos permite jugar en Primera División la temporada siguiente. El partido hay que afrontarlo como una final. El equipo está preparado".

Para acabar, el técnico de Las Palmas descartó rotaciones salvo por cuestiones físicas. "Es cierto que estamos en un momento de la temporada en el que nos estamos jugando muchísimo, entonces hay que hacer un esfuerzo por parte de todos. Mañana hablaremos con los jugadores y a partir de ahí haremos la mejor alineación posible".