Escalante: "Mientras haya tiempo hay esperanza, aquí no se rinde nadie"

Nada más concluir el encuentro en el que el Cádiz CF salió goleado del feudo del Girona (4-1), Gonzalo Escalante dejó sus impresiones en los micrófonos de DAZN, donde expuso la realidad de los amarillos a pesar de su mensaje esperanzador.

"Estamos tristes por el resultado porque cada partido es una final y cada uno que se pierde es una oportunidad que se escapa. Hay que darles méritos a ellos porque están en una buena dinámica y lo han demostrado".

Situación extrema del Cádiz CF. "No queda otra que seguir luchando porque mientras haya tiempo hay esperanza y sabemos que aquí no se rinde nadie. No vamos a bajar los brazos".

El respaldo de seguidores en la otra punta del país. "No hay palabras y sólo quedar dar las gracias a toda esa gente. Ahora les necesitamos para pelear esta situación. Estamos jodidos pero no queda otra que seguir luchando y peleando por el objetivo".