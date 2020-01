El Cádiz B afronta este domingo una dura visita al Badajoz, rival de los puestos de fase de ascenso contra y que además llega con la moral por las nubes después de clasificarse para los octavos de final de la Copa del Rey al vencer al Éibar (3-1). Los gaditanos tratarán de certificar la mejoría mostrada el pasado fin de semana en casa ante elYeclano, también de la zona noble.

Las bajas y las dudas de Juanma Pavón marcan el viaje a tierras extremeñas, en donde el titular pacense aguarda con el recuerdo de la superioridad que evidenció en la primera vuelta en El Rosal, donde ganó 0-2. Entrenado por el ex cadista Mehdi Nafti, en sus filas juegan el ex amarillo Gorka Santamaría y el ex del San Fernando Chris Ramos, gaditano de nacimiento.

Por lo que se refiere a la convocatoria del filial, no entran por lesión Momo Mbaye, Jordi Tur, Duarte e Iván Robles , mientras que Lau vuelve a ir citado con el Cádiz juvenil, y Corozo y Seth Vega tampoco porque han abandonado el club.

Por el contrario, el entrenador cuenta con el regreso de José Alonso, tras cumpir sanción, y esta vez puede disponer de Sergio González, que entró en los planes de Cervera con el primer equipo y no juega con el filial desde el 3 de noviembre. Es la gran novedad.

Dadas las circunstancias, todo apunta a que el central Moi hará de lateral derecho mientras que está por ver quién acompaña a Sergio González en el doble pivote. La cosa está entre Javi Pérez y Sergi Fernández. Igualmente, la lógica indica que las bandas serán para Sergio Pérez y Javi Navarro. El equipo gana en consistencia defensiva pero el gol se cotiza caro.

La convocatoria la forman los siguientes futbolistas: Cristián Arco, Juan Flere, Moi, Saturday, José Alonso, José Antonio Franco, Sergio González, Nico, Javi Pérez, Sergi Fernández, Sergio Pérez, Javi Navarro, Chapela, Mady, Víctor Morillo, Idrissa Thiam, Hernán Lino y Nieto.

Pavón advierte que “nos mediremos a un equipo solvente, sobre todo en casa. El Badajoz es un conjunto que únicamente ha perdido en el Nuevo Vivero por lo que sus números son positivos”.

“Si somos competitivos e incómodos tendremos muchas posibilidades de lograr algo positivo”, asegura el técnico, que recuerda que de la victoria frente al Yeclano “nos quedamos con las sensaciones: concedimos poco y trabajamos todos en defensa, mientras que en ataque sacamos nuestras virtudes”.

Por su parte, el Badajoz ha firmado en el mercado de invierno a Bikoro (cedido por el Zaragoza), Dani Aquino (regresa a España tras su aventura polaca) y Kevin Piast Gliwice (procedente de Indonesia). Han causado baja en el club Jairo Morilla, Dani Segovia y Heber Pena, y no juegan este domingo por lesión Kike Pina, Chris Ramos y Adilson.