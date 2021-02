Denuncian insultos y agresiones al Cádiz CF femenino en Mérida

El fútbol sigue deparando por desgracia episodios de violencia física y verbal que todavía son frecuentes en pleno siglo XXI. El Cádiz CF femenino se desplazó a Mérida el pasado fin de semana para jugar un partido de Liga (encuadrado dentro de la 14ª jornada), pero al final la cosa fue más allá de los límites de la mera competición para convertirse en un episodio bastante desagradable que poco tiene que ver con la nobleza del deporte.

Y es que Andrea Zarzuela, aficionada cadista y anteriormente vinculada al cuerpo técnico del Cádiz CF femenino, ha denunciado a través de su cuenta de twitter lo que según su versión sucedió en la visita del conjunto amarillo al municipio extremeño. Agresiones e insultos a las integrantes del conjunto cadista. Los hechos que expone incluso pueden ser objeto de denuncia ante la Policía.

El Cádiz CF venció 1-2 a la AD Mérida, pero en este caso el resultado es lo de menos dada la tensa situación vivida.

Andrea Zarzuela se explicó de esta manera a través de su twitter: "¿Os parece bonito acorralar a una jugadora contraria y agredirla? ¿De verdad os parece bonito? ¿Os parece bonito abrir las puertas de las instalaciones cuando es a puerta cerrada, para que entre el público y así agredan a un miembro del cuerpo técnico del equipo rival? ¿Os parece bonito que uno de vuestros integrantes insulte a las jugadoras del equipo contrario llamándolas "puta", "hijas de puta", intentando agredirlas? ¿De verdad esos son los valores que les dais a las jugadoras, y los valores que tenéis como club?".

Zarzuela prosiguió con su explicación y se mostró muy contundente: "equipos como vosotros me dan vergüenza. Me dan vergüenza porque manchan el FÚTBOL, cosa a lo que no sabéis jugar. Me dan vergüenza porque no tenéis empatía, no tenéis humildad, no tenéis respeto. Pero no solo me dais vergüenza: también me dais rabia. Me da rabia que personas como vosotras puedan competir cada domingo contra equipos, clubes e instituciones que de verdad disfrutan, trabajan y se toman en serio este bonito deporte. Me da rabia que tras una victoria muy trabajada, en lugar de estar felices y contentas, estén tristes y con ganas de olvidar el día de hoy. Me da rabia, simplemente, que equipos como ustedes existan. Solo espero que la justicia os ponga donde debéis estar: SIN PISAR UN TERRENO DE JUEGO NUNCA MÁS".